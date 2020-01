– Jeg tenker å det hver dag, sier Heidi Rekkedal.

– Det er en liten risiko for en ny verdenskrig, men den er der. Spesielt når Jens Stoltenberg kaller inn til hastemøte i Nato. Ettersom vi er medlem av Nato, kan vi fort bli dradd inn i noe, sier Paal Kristian Lind Bertheussen.

– Jeg tenker på det ofte. Jeg har mane venner som er i militæret. Blir det krig, må kanskje de ut i krigen, sier Sereephap Saeliao.

Forholdet mellom USA og Iran er iskaldt for tiden, etter at amerikanske styrker tok livet av den høystående iranske generalen Qasem Soleimani.

Utviklingen er noe elevene på Stangnes videregående i Harstad får med seg.

EN LITEN MULIGHET: Paal Kristian Lind Bertheussen mener det er en mulighet at Norge kan bli involvert, dersom det bryter ut krig. Foto: Martin Mortensen / NRK

– På internett snakkes det mye om at det kanskje blir en ny verdenskrig, sier Sereephap Saeliao.

Anniken Huitfeldt er leder av Stortingets forsvars og komite. Hun har nylig vært på har vært befaring på millitære anlegg i Sør-Troms, men har også hatt kontakt med ungdom.

Huitfeldt merker at de er bekymret.

URIX FORKLARER: Sigurd Falkenberg Mikkelsen forklarer litt av det som skjer etter at Qasem Soleimani ble drept. Du trenger javascript for å se video. URIX FORKLARER: Sigurd Falkenberg Mikkelsen forklarer litt av det som skjer etter at Qasem Soleimani ble drept.

– Iran og USA gjorde mange engstelig

– Forrige uke fikk jeg spørsmål om jeg tror det blir en ny verdenskrig to ganger, fra elever i den videregående skole, sier Huitfeldt.

– Det var kanskje situasjonen mellom USA og Iran som gjorde mange engstelig. Men det er ingen grunn til at norsk ungdom skal være redd for en tredje verdenskrig, og det er viktig å formidle, fortsetter hun.

MØTER UNGDOM: Anniken Huitfeldt har møtt flere ungdom som er bekymret for den politiske situasjonen i verden for tiden. Her på tur i Sør-Troms. Foto: Martin Mortensen / NRK

Selv om videregående-elev Sereephap Saeliao er bekymret, håper han på en løsning.

– Jeg håper Donald Trump faktisk er et menneske og skjønner hva han holder på med. I stedet for å gjøre som han vil og tvitre hva han vil. Verden sliter allerede med klimakrise. Skal det blir tredje verdenskrig, da blir det i alle fall å gå under, sier Saeliao.

– Er det bare elendighet for dere ungdommer?

– Det er vår fremtid, men dere har ødelagt mye for oss. Det er dere som har planlagt og bestemt dette. Så er det vi som kommer etter og må rydde opp.

VENNER I FORSVARET: Sereephap Saeliao har mange venner som er i Forsvaret. Han frykter at de kan bli involvert ved en eventuell krig. Foto: Martin Mortensen / NRK

Ingen grunn til bekymring

Gunhild Hoogensen Gjørv er professor ved Senter for fredsstudier ved UiT Norges artiske universitet. Hun er ikke bekymret for en ny verdenskrig.

– Vi ser spenningen som er, og er veldig klar over at det kan eskalere. Samtidig er det veldig mange parter i den internasjonale samfunnet som jobber hard for å skalere ned den spenningen og for å heller fremme samarbeid, men vi hører ikke like mye om dette arbeidet, sier hun.

Professoren mener det er viktig å snakke med ungdommen om det som skjer i verden. Men en god samtale krever kunnskap og forståelse for internasjonal politikk, mener Gjørv.

– Det er et kompleks tema. Situasjonen mellom USA og Iran handler ikke bare om maktpolitikk. For å anaylsere og forstå situasjonen, må du for eksempel vite om alt arbeidet som blir gjort for å finne en løsning her.

Derfor mener Gjørv at internasjonal politikk er noe som må bli en større del av skolen.

– Jeg mener det er like viktig som matematikk og språk. Du må forstå verdenspolitikken for å forstå den verden vi lever i. Hadde ungdommen, og vi voksne, hatt litt mer kunnskap om dette temaet, tror jeg ikke vi hadde hatt den store skrekken, sier hun.