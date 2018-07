Norsk mikrohelikopter har styrta i Finland – ein person omkom

Dette melder Hovedredningssentralen i Nord-Noreg på Twitter.

Like før klokka 20 opplyser Hovedredningssentralen til NTB at ein person har omkomme. Den andre personen blei lettare skadd.

Helikopteret har styrta i nærleiken av Kilpisjärvi i Finland. HRS i Nord-Noreg samarbeider med den finske redningstenesta, og to norske ambulansehelikopter er på staden.

HRS Nord kan fortelje til NRK at ulykkesstaden er ca. 20 km aust av Treriksrøysa på finsk side.

To luftambulansar er på staden

Redningstenesta er i kontakt med den eine personen om bord over ei dårleg mobil-linje.

To luftambulansar er på staden går straks inn for landing for å gi medisinsk assistanse, melder HRS på Twitter.

Årsaka til ulukka er førebels ikkje kjent.

HRS melder at vêrforholda er gode med høgt skydekke og ingen nedbør.