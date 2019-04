Norsk fiskebåt fikk et lik i trålen

Kjetil Ervik er skipper på båten fra Sunnmøre.

– Vi tok inn reketrålen. Vi trodde først det var noen oljeklær som lå bak i tråla der. Da vi så nøyere på det viste det seg å være deler av et menneske inni. Da stoppet vi opp og pakket inn liket. Nå setter vi kursen mot land, så får de som skal ta seg av det de som jobber med slikt. Vi satser på å være i land i Båtsfjord om ett døgn.

Skipper Kjetil Ervik sier det var en ubehagelig opplevelse, og at han aldri har opplevd noe lignende tidligere. Foto: Sveinung Åsali / NRK

Han sier det var en ubehagelig opplevelse å gjøre likfunnet.

– Jeg har ikke opplevd noe lignende tidligere. Vi oppdaget liket i 9-tiden i dag tidlig.

Troms politidistrikt fikk melding om likfunnet torsdag formiddag klokka ti, forteller operasjonsleder Karl Erik Thomassen.

– Det var et norsk fiskefartøy som ringte oss om funnet. De hadde fått et lik i trålen. De har tatt liket ombord og har starta ferd mot fastlandet. Der vil liket bli fraktet videre til Tromsø for identifiseringsarbeid. Vi kan ikke si noe om kjønn eller alder på liket. Det vil ta cirka to døgn før fartøyet er ved kysten, sier han til NRK.

– Ingen norske savnet

– Er det noen savna personer i dette området som dere vet om?

– Såvidt vi vet er det ingen norske personer som er savnet i dette området.

– Hvilken tilstand var liket i da det ble funnet?

– Liket er i delvis oppløsning. Hvor lenge det har vært i havet vil jeg ikke spekulere i.

– Hvordan reagerte mannskapet om bord på funnet?

– Nei det er ikke noe hyggelig funn å få i trålen, sier Thomassen.

Smutthullet er internasjonalt farvann. Hvilke andre nasjoner som driver fiske eller oppholder seg i området, har politiet ikke oversikt over.

– Men dette er nært russisk farvann, sier operasjonslederen i Troms politidistrikt.

Gjennom årene er det mange som er meldt savnet i dette havområdet.

Det er rederiet Fosnavaag Havfiske som eier som eier fiskebåten.

– Jeg kan stadfeste at det gjelder vår båt. Noe mer ønsker jeg ikke å opplyse, sier reder Olav Remøy i Fosnavaag Havfiske til nett.no.

Arkivfoto av «Remøy» ved kai i Tromsø. Foto: Sveinung Åsali / NRK

Smutthullet er et internasjonalt havområde i Barentshavet som grenser til både norsk og russisk økonomisk sone, og til havområder ved Svalbard.

Til sammen er området mer en 67 000 kvadratkilometer stort, ikke langt unna størrelsen til fylkene Troms og Finnmark – til sammen.

Smutthullet Ekspandér faktaboks Smutthulet i Barentshavet er et trekantformet havområde i det nordlige Barentshav.

Området befinner seg utenfor noen stats jurisdiksjonsområde.

Smutthullet i Barentshavet regnes som internasjonalt farvann.

Havområdet er mer enn 200 nautiske mil utenfor Norges og Russlands fastlandsgrense.

Smutthullet er derfor utenfor begge lands fiskevernsone og økonomiske sone.

Samme situasjon oppstår i Smutthavet som ligger mellom Fastlands-Norge, Jan Mayen, Svalbard, Island, og Færøyene.

Fiskebestanden er som følge av flere år med omfattende tyvfiske redusert.