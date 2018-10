FLERTALL PÅ STORTINGET FOR EVENES: De maritime overvåkingsflyene skal i stedet operere fra Evenes, der Forsvaret nå skal bygge opp en egen base både for jagerfly og overvåkingsfly. Argumentet har vært at det er billigere å drifte én base enn to.

Foto: Sigurd Steinum / NRK