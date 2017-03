Nordnorsk Kunstmuseum er årets museum

NTB

– Det er fantastisk at vi vant, og flott at juryen anerkjenner det arbeidet vi gjør for å fremme kunst i Nord-Norge, sier direktør Jérémie McGowan.

Direktør Jérémie McGowan, ved Nordnorsk Kunstmuseum gleder seg over at de ble kåret som årets museum. Foto: Rune Nordgård Andreassen

Norges Museumsforbund delte ut prisen under Det nasjonale museumsmøtet i Fredrikstad denne uken. I avgjørelsen trekker juryen spesielt fram museets «oppfinnsomme, ambisiøse og viktige prosjekt», Sámi Dáiddamusea (Samisk kunstmuseum).

– Museet skjøtter sitt ansvar for kunsten i Nord-Norge forbilledlig, med friske ambisjoner og internasjonale perspektiver, heter det i en pressemelding fra juryen i Norges Museumsforbund.

Museet kjempet om førsteplassen med de to andre nominerte: Árran – lulesamisk senter i Tysfjord og Museene i Sør-Trøndelag (MIST).

Årets museum er en nasjonal museumspris som deles ut årlig i forbindelse med Det nasjonale museumsmøtet. Målet med prisen er å påskjønne godt museumsarbeid og å inspirere museer til innovativ og nyskapende virksomhet av høy kvalitet.

