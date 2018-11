Nordmenn spiser stadig mindre fisk – men ungdom som Amalie og Thea gir håp

– Jeg er fra Kvaløya, så jeg spiser fisk hver dag. I alle fall nesten. Det går i laks, torsk, sushi, litt av hvert, sier Amalie Olsen (18).

Hun skiller seg ut fra resten av den unge befolkningen i Norge, ifølge en fersk rapport fra Norges sjømatråd.

Amalies venninne, Thea Rørvik (18), representerer den dystre statistikken for fiskerinæringen bedre.

– Jeg spiser kanskje fisk to ganger i uken. Det er jo mye annet man kan spise, så da velger jeg som regel det jeg synes smaker best, sier hun.

Rapporten «Fiskespiseren» viser at sjømatkonsumet i Norge fortsetter å stupe. Vi spiser omtrent 53 kilo sjømat i året. Men for hvert år siden 2013 har vi spist mindre og mindre sjømat.

Triste tall for sjømatrådet Foto: Petter Strøm / NRK Ekspandér faktaboks Sjømatkonsumet i Norge har hatt en nedgang på 17 prosent mellom 2012 og 2017.

Størst er nedgangen for dem under 34 år, der konsumet har falt med 46 prosent siden 2012.

Kun 5,5 prosent av alle måltider som spises i Norge (frokost, lunsj, mellommåltid, middag og kveldsmat) er sjømatmåltider.

69 prosent av norske ungdomsskoleelever sier at de spiser sjømat sjeldnere enn Helsedirektoratets anbefalinger om å spise fisk 2–3 ganger i uken.

Bare syv av ti spiser nok

– Det er en trist utvikling, sier Elisabeth Øvreberg i Norges sjømatråd.

Det bekymrer i alle fall Elisabeth Øvreberg.

I tillegg er nedgangen når det kommer til sjømatkonsum størst blant de under 34 år. Der har konsumet nesten blitt halvert de siste årene.

Det bekymrer i alle fall Elisabeth Øvreberg.

– Den generasjonen som er småbarnsforeldre nå er ikke flinke nok til å spise fisk. Det får konsekvenser for den oppvoksende generasjonen, som ikke lærer å bli glad i sjømat. Det blir en slags ond sirkel, sier hun.

SAMARBEIDER: Elisabeth Øverberg, kommunikasjonsrådgiver i Norges sjømatråd, sier at de samarbeider tett med dagligvarebransjen for å få et bedre utvalg med fiskeretter som er enkle å tilberede. Foto: Petter Strøm / NRK

Vanskelig å lage

To grunner til at unge nordmenn ikke spiser så mye fisk, er at de synes det er dyrt, og de vet ikke hvordan de skal tilberede fisk.

– Det er litt rart, egentlig. Fisk er jo veldig enkelt å lage, og det går fort, sier Arne Martin Kristiansen, i sjømatdisken på Dragøy i Tromsø.

UER ER FAVORITTEN: Favorittretten til Arne Kristian Martinsen er uer. Enkelt og god, sier han. Foto: Petter Strøm / NRK

Norges sjømatråd samarbeider nå tett med dagligvarebransjen for å få flere produkter som er enkle å tilberede, i håp om at det skal øke matlysten hos oss nordmenn.

– Vi ser for eksempel at fiskeburgerne som selges er kjempepopulære. Så vi har tro på at denne trenden skal snu, sier Øvreberg i Sjømatrådet.

– Vi ser for eksempel at sushi for eksempel er en liten gladhistorie. Sushien har gått inn i nordmenns meny, og erstatter for eksempel fredagstacoen innimellom. Men det er ikke nødvendigvis noe vi lager selv, sier hun.

Amalie Olsen og Thea Rørvik er blant dem som synes sushi er godt. Aller best er de friterte sushibitene.

– Da smaker det liksom ikke så mye fisk. Så kanskje en løsning for å få folk til å spise mer fisk kan være å fritere fisken mer, ler de.

Rekordeksport

Samtidig som at nordmenn spiser mindre fisk, øker salget til utlandet. Hittil i år har Norge eksportert 2,2 millioner tonn sjømat til en verdi av 80,7 milliarder kroner.

Og oktober ble en rekordmåned for norsk fiskeeksport.

– Dette er den beste eksportmåneden for norsk sjømat noensinne. En eksportverdi på nesten 10 milliarder er en fantastisk milepæl, og viser med all tydelighet hvor viktig norsk sjømatnæring er, både globalt og nasjonalt. Eksportverdien for oktober i år er 600 millioner kroner, eller 6 prosent, over forrige verdirekord fra oktober 2016. Samtidig er også oktober 2018 historisk for laksen. Det har aldri vært registrert høyere verdi og volum i en enkeltmåned. Vi har over lengre tid sett en positiv trend for klippfisk og saltfisk, noe som er svært gledelig, sier Renate Larsen, administrerende direktør i Norges sjømatråd i ei pressemelding.