– Vi fikk ikke vite hva som hadde skjedd der før vi leste om saken i media halvannet år senere, sier Kjell Olav Mentzoni.

Han er rektor ved Kongsbakken videregående skole i Tromsø. Det ærverdige, rødbrune bygget kneiser på toppen av Konsgbakken, ovenfor Tromsø sentrum.

Høsten i 2017 hadde både lærere og elever fortalt Mentzoni at de hadde kjent hasjlukt i skoleområdet ved flere anledninger. Så rektoren ringte forebyggende gruppe i politiet.

– De sa at de skulle komme opp en tur med hundene sine, men de fikk ikke gjort søk i skolegården den dagen, forteller Mentzoni.

Da narkohundene ble tatt ut av politibilen, var de nemlig ikke interessert i skolegården.

Hundene ville heller bort til et lite hvitt hus rett ved siden av. Til Ami hotell.

– Hele saken viser at det er mye rart som kan skje rundt deg uten at du er klar over det.

NABOER: Ami hotell ligger rett ved Kongsbakken videregående skole, ovenfor Tromsø sentrum. På ett av rommene fant politiet 66 kilo amfetamin i oktober i 2017. Foto: Petter Strøm / NRK

To lokale advokater

På et av hotellrommene fant politiet 66 små pakker. Hver av dem inneholdt ett kilo amfetamin.

Statsadvokat Hugo Henstein bekrefter at det var slik tidenes største narkotikabeslag i Nord-Norges ble gjort.

– Det store spørsmålet var hvor politiet skulle gå videre derfra. Det var starten på et stort puslespill, sier Henstein.

Historien bak aksjonen mot Ami hotell ble først fortalt av lokalavisen iTromsø.

Mannen som leide hotellrommet er 42 år og fra Serbia. Han ble pågrepet med én gang. Politiet mener han fikk hjelp av fetteren sin, en ett år yngre tyskserber, til å få narkotikaen til Tromsø.

Politiet mener også at amfetaminpartiet egentlig var på 70 kilo, men at deler av det allerede var solgt da de tok seg inn på Ami hotell.

66 SMÅ PAKKER: Amfetaminet politiet fant var pakket inn i 66 små pakker. Alle inneholdt ett kilo amfetamin. Foto: Politiet

En av dem som skal ha bidratt til å selge narkotikaen er en kjent advokat i Tromsø. Han har erkjent å ha solgt 1,9 kilo.

Kontaktene mellom advokaten og tyskserberen mener politiet ble gjort gjennom en annen advokat i byen.

– De to advokatene hadde kontakt med noen av de andre tiltalte gjennom jobben sin, uten at advokatrollen har spilt en viktig rolle i forbindelse med innføringen av narkotikaen, sier Hugo Henstein.

KLAR: Statsadvokat Hugo Henstein er aktor når rettssaken mot fem personer som er tiltalt for å ha innført 87 kilo amfetamin starter på mandag. Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

– Jeg ble overrasket over hvem som var involvert da saken ble kjent, men samtidig ikke, sier Alf Krogseth, ansvarlig redaktør i gatemagasinet Virkelig.

Få i Tromsø har like god kjennskap til gatenivået av Nord-Norges største by.

– Det var spesielt at to advokater skal ha hatt noe med dette å gjøre. Samtidig vet vi at det er mye penger i narkotika. Klart det er mulig å la seg friste, sier Krogseth.

Politiet regner med at det er fem brukerdoser per gram amfetamin. Prisen per gram i Tromsø ligger på omtrent 500 kroner.

70 kilo. 350 000 brukerdoser. Gateverdi: 35 millioner kroner.

Men det stoppet ikke der.

GOD KJENNSKAP: Alf Krogseth er ansvarlig redaktør i Gatemagasinet Virkelig. Han har god kjennskap til livet på gateplan i Tromsø. Foto: Petter Strøm / NRK

Nok et parti

Statsadvokat Hugo Henstein er midt i forberedelsene til rettssaken. Totalt fem personer er tiltalt i saken.

– Men vi skulle gjerne stilt to personer til for retten, sier han.

I Tyskland sitter en kvinne fengslet. Politiet mener hun fungerte som kurerer i saken. I Spania sitter en mann i varetekt.

SMUGLET MED BIL: Politet mener narkotikaen kom til Tromsø med bil. Denne tyskregistrerte VW Jetta-en er sentral i saken. Foto: Politiet

– Vi mener han hadde en sentral rolle i hele saken. Vi forsøker å få tyskeren i Spania utlevert slik at han kan vitne i løpet av saken, sier Henstein.

De fem som derimot skal møte i retten er alle tiltalt for å ha bidratt til å få amfetaminet inn i Norge, og for å ha solgt noe av det videre.

De er også tiltalt for brudd på paragraf 79, bostav C, i straffeloven. Den såkalte mafiaparagrafen.

Når en straffbar handling er utøvet som ledd i aktivitetene til en organisert kriminell gruppe. Straffellven paragraf 79, bokstav C

– Nå kan jeg ikke uttale meg konkret om denne saken, ettersom den skal opp i retten. Generelt sett kan jeg si at paragrafen blir brukt i saker der vi mener at folk over tid er klar over at de er en del av et kriminelt nettverk, sier Henstein.

For etterforskningen viste nemlig at de 70 kiloene i 2017 ikke var det eneste amfetaminpartiet narkonettverket har fått til Tromsø.

– Vi ble kjent med at de skal ha innført et parti på 17 kilo amfetamin året før. Vi har ikke gjort beslag i dette partiet, det er spredt for alle vinder. Men vi mener å ha bevis på at det kom til byen, og at de fem tiltalte var involvert, sier Henstein.

Så når retten starter på mandag er det altså snakk om totalt 87 kilo amfetamin. 435 000 brukerdoser, til en totalverdi på drøye 43 millioner kroner.

På den ene siden står Hugo Henstein og hans kollega Kirsti Jullum Jensen. På den andre siden står 12 advokater som skal forsvare de fem tiltalte.

De fleste av dem er tydelige i sin sak.

Dette er de tiltalte Ekspandér faktaboks Tysk statsborger (40-årene):

Tiltalt for å ha hatt en ledende rolle i et nettverk som innførte til sammen 87 kilo amfetamin til Norge. 17 kilo ble innført i oktober 2016, 70 kilo i september 2017. Mannens forsvarere ønsker foreløpig ikke å uttale seg om hvordan deres klient stiller seg til skyldsspørmålet.

Tiltalt for å ha hatt en ledende rolle i et nettverk som innførte til sammen 87 kilo amfetamin til Norge. Mannens forsvarere ønsker foreløpig ikke å uttale seg om hvordan deres klient stiller seg til skyldsspørmålet. Serbisk statsborger (40-årene):

Tiltalt for å ha mottatt, oppbevart og solgt deler av partiet på 17 kilo amfetamin i 2016. Også tiltalt for å ha mottatt og oppbevart partiet på 70 kilo i 2017. Han skal selv ha solgt fire kilo av dette partiet. Erkjenner ikke straffskyld.

Tiltalt for å ha mottatt, oppbevart og solgt deler av partiet på 17 kilo amfetamin i 2016. Også tiltalt for å ha mottatt og oppbevart partiet på 70 kilo i 2017. Han skal selv ha solgt fire kilo av dette partiet. Erkjenner ikke straffskyld. Norsk statsborger og advokat (40-årene):

Tiltalt for å ha tilrettelagt for innføringen og videresalg av begge partiene med amfetamin. Skal blant annet ha fikset flybilletter til lederen av nettverket, og satt ham i kontakt med den andre tiltalte advokaten i saken. Erkjenner ikke straffskyld.

Tiltalt for å ha tilrettelagt for innføringen og videresalg av begge partiene med amfetamin. Skal blant annet ha fikset flybilletter til lederen av nettverket, og satt ham i kontakt med den andre tiltalte advokaten i saken. Erkjenner ikke straffskyld. Norsk statsborger og advokat (40-årene):

Tiltalt for å ha sagt at han skulle være villig til å ta ansvar for salg av mellom 20 og 30 kilo amfetamin fra det store partiet i 2017. Tiltalt for å ha solgt to kilo av begge amfetaminpartiene. Har innrømmet å ha vært involvert i salget av 1,9 kilo amfetamin fra det partiet i 2017. Erkjenner ellers ikke straffskyld.

Tiltalt for å ha sagt at han skulle være villig til å ta ansvar for salg av mellom 20 og 30 kilo amfetamin fra det store partiet i 2017. Tiltalt for å ha solgt to kilo av begge amfetaminpartiene. Har innrømmet å ha vært involvert i salget av 1,9 kilo amfetamin fra det partiet i 2017. Erkjenner ellers ikke straffskyld. Norsk statsborger (40-årene):

Tiltalt for å ha solgt 15 kilo amfetamin av partiet som kom i 2016 og omtrent ett kilo fra partiet som kom i 2017. Erkjenner ikke straffskyld.

Tiltalt for å ha solgt 15 kilo amfetamin av partiet som kom i 2016 og omtrent ett kilo fra partiet som kom i 2017. Erkjenner ikke straffskyld. Alle er tiltalt for brudd på straffelovens paragraf 232 annet ledd, grov narkotikaovertredelse med velt på mengde. De er også tiltalt for brudd på straffelovens paragraf 79, bokstav C, når en straffbar handling er utøvet som ledd i aktivitetene til en organisert kriminell gruppe.

Én holder igjen

Den ene Tromsø-advokaten har altså erkjent å ha vært involvert i salget av 1,9 kilo amfetamin. Han er også tiltalt for å ha sagt seg villig til å ta hånd om mellom 20 og 30 kilo av det store partiet amfetamin. Men ifølge hans forsvarere nekter han straffskyld for resten av tiltalen mot ham.

Den andre Tromsø-advokaten nekter straffskyld helt og holdent. Det samme gjelder den tredje nordmannen som er tiltalt i saken, og serberen som ble pågrepet på hotellrommet fullt av amfetamin. Ifølge iTromsø hevder mannen at han ikke visste at det var narkotika på hotellrommet han leide.

Når det gjelder tyskserberen som skal ha hatt en ledende rolle i narkotikanettverket, har hans advokater foreløpig ikke ønsket å kommentere hvordan deres klient stiller seg til tiltalen.

– Utfordringen vår i retten blir å presentere et helhetlig bilde av det som har skjedd. Vi snakker om en periode på over ett år. Det er mange brikker som skal legges frem, sier Henstein.

De tiltalte har bidratt med en del informasjon i avhør. Blant annet har det ført til at en mann i 30-årene ble dømt for å ha solgt en del av det store amfetaminpartiet.

– Informasjonen de har kommet med har selvsagt bidratt i etterforskningen, sier Henstein.

– Men påtalemyndigheten og de tiltalte har nok en forskjellig formening om hva som er korrekt. Med tanke på eventuell tilståelsesrabatt avhenger de om retten mener informasjonen og tilståelsene de har kommet med skal legges til grunn, eller om retten mener det ligger mer i saken, sier Henstein.

