Nils Erik kan ha avslørt en hittil ukjent type allergi

– Vi får innimellom pasienter som forteller om allergiske plager på høsten, men det passer ikke med den kunnskapen vi har hatt til nå, sier overlege på Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet på Universitetssykehuset Nord-Norge, Martin Sørensen.

– Allergiske reaksjoner skal egentlig forekomme om våren og om sommeren, når det kommer pollen fra trærne. Men det kan nå vise seg å være feil.

En av personene som forteller om allergiske reaksjoner om høsten er Nils Erik Bjørklund. Han har jobbet som bonde i hele sitt yrkesaktive liv. Og hver høst har han fått plager med eksem, utslett, pustevansker og øyne som renner.

– Det har gått så langt at jeg havnet i oksygentelt ved et tilfelle, sier Bjørklund.

– Jeg har vært inne til undersøkelser flere ganger. Konklusjonen har vært at jeg ikke er allergisk mot noe.

Det var før han så et TV-program med noen botanikere på NRK.

Dette er Bjørkrustsopp Ekspandér faktaboks Bjørkrustsoppen (Melampsoridium betulinum) angriper bjørkebladene med soppsporer gjennom åpninger på undersiden av bjørkebladet.

Soppen angriper åpningene bladene bruker for å trekke inn oksygen og karbondioksid.

Rustsoppen forårsaker derfor mye av den samme reaksjonen som når bladene eldes og dør på høsten, ved at de gradvis mister grønnfargen, blir gule og til slutt faller av.

Utbredelsen av soppen varierer fra år til år, avhengig av vær og klima.

Soppsporene sprer seg, og kan blant annet legge seg som gult støv på vannet. Kilder: Norsk institutt for bioøkonomi og Martin Sørensen, overlege på Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet på Universitetssykehuset Nord-Norge.

Gult støv på vannet

– De diskuterte et gult støv som flyter på vannet om høsten, og mente det var rustsopp fra bjørketrær. Kona og jeg slo to og to sammen, og tenkte at årsaken til problemene mine kunne skyldes denne soppen, sier Bjørklund.

Plagene hans om høsten har nemlig blusset opp når han er i skogen, på samme tid som denne soppen legger seg på vannet.

Dermed endte Bjørklund opp på kontoret til overlege Martin Sørensen, hvor han la frem teorien om at han var allergisk mot bjørkrustsopp.

– Han kom til meg med en neve bjørkeblader, forteller overlege Sørensen.

Han skrapte av soppen, blandet den med litt vann, og smurte det på huden til pasienten.

– Nils Erik fikk kjempeutslag med én gang. Vi testet det på noen andre, og de reagerte ikke i det hele tatt. Vi fikk også inn en pasient som sleit med de samme symptomene som Nils Erik. Også han fikk utslag på testene, sier Sørensen.

PRIKKER I HUDEN: Overlege Martin Sørensen har stukket en blanding av bjørkrustsopp og vann inn i huden på pasientene, for å teste om de får allergiske reaksjoner mot soppen. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Skal forske på allergien

Nå skal Martin Sørensen forske videre på allergi mot bjørkrustsopp.

– Dersom teorien stemmer, har vi funnet en ny allergi. Kanskje vi også kan finne ut hvordan vi kan hjelpe dem som sliter med dette, sier han.

Nils Erik Bjørklund håper Sørensen og hans samarbeidspartnere kan finne en medisin mot problemene hans.

– Jeg har hørt om mange som også sliter med det samme som meg. Det er kjempeflott at Martin nå tar tak i dette, og får det undersøkt, sier han.