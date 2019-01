Ni dager har gått siden ulykken – letemannskaper hindres av uvær

På grunn av uvær og snøskredfare i Nord-Norge er det ikke gjennomført noen form for innsats i Blåbærfjellet de siste dagene.

Til sammen har ni dager gått siden skredulykken der fire personer omkom, og redningsmannskaper har stadig vært hindret av dårlig vær og snøskredfare.

Fredag ettermiddag melder Troms politidistrikt at søndag trolig vil være den tidligst aktuelle dagen for igjen å forsøke å lokalisere de fire skituristene i Blåbærfjellet.

Dermed kan det tidligst mandag være mulig for letemannskaper å hente ut de fire.

– Sammen med frivillige mannskaper og med helikopterstøtte fra Forsvaret har vi ressurser til å jobbe dag og natt, og vi vil prioritere god fremdrift når operasjonen settes i gang, sier politiet.

En finsk kvinne og en finsk mann skal ha vært på skitur i Blåbærfjellet samme dag som skredet gikk. Foto: Inghild Eriksen/NRK

Må trolig løse ut skred i søkeområdet

Arbeidet som skal gjøres deles inn i tre faser.

Først må de savnede lokaliseres så presist som mulig. Det vil avgrense søkeområdet og gjøre gravearbeidet så kortvarig og trygt som mulig. Dette arbeidet vil gjøres med helikopter, en såkalt Recco-søker og snøradar.

Neste fase er å sikre skredområdet for nye skred, slik at det blir trygt for personellet som skal inn i området. Her kan det bli nødvendig å utløse nye skred for at det skal bli trygt, sier politiet.

Den siste fasen er selve uthentingen av de antatt omkomne skikjørerne.

Gravingen må skje for hånd.

Dette er den mest risikofylte delen av operasjonen. Mannskaper må settes inn og hentes ut av skredområdet med helikopter, og sikkerheten til mannskapene vil være svært viktig.

– Hensikten er å forebygge at det går nye skred under utgravingsarbeidet og ivareta sikkerheten til personellet, skriver Troms politidistrikt i en pressemelding.

Skredområdet i Blåbærfjellet er flere hundre meter bredt. Tidligst søndag kan været bli såpass at det kan letes mer etter de savnede. Foto: Skjermdump

Ber om opplysninger om to finske skiturister

De nærmeste pårørende har vært i Balsfjord, men skal nå være returnert hjem i påvente av at aksjonen tas opp igjen.

Nå ønsker politiet å komme i kontakt med to finske statsborgere som skal ha vært i Tamokdalen på ski 2. januar, og samme dag som fire personer ble tatt av skred.

Politiet vil blant annet vite om de to finlenderne var i kontakt med turfølget på fire.

– Kvinnen og mannen skal være omkring 25–35 år gamle. De har blitt sett av et vitne, men vi har forhørt oss litt i turmiljøet uten at vi har greid å finne identiteten til disse to, sier stabssjef i Troms politidistrikt Morten Pettersen.

Også personer som vet eller har en formening om hvem disse to er, er bedt om å ta kontakt med politiet.

Politiet håper de to skikjørerne kan bidra med opplysninger som kaster lys over hva som skjedde i Blåbærfjellet den 2. januar.

Stabssjef Morten Pettersen i Troms politidistrikt håper to finske skikjørere som var i Tamokdalen 2. januar, kan melde seg til politiet. Foto: Rune N. Andreassen / NRK

Fortsatt stor snøskredfare i Nord-Norge

– Det at det var andre personer i fjellet denne dagen, viser jo at det var flere som beveget seg ut i skredfarlig terreng også når det er varslet skredfare i område, sier Pettersen.

Om det bare er flaks at det ikke gikk flere menneskeliv denne dagen, vil han ikke spekulere i.

– Det viktige er at om man er i tvil om å gå, så går man ikke i fjellet.

Fredag er det fortsatt svært ustabile forhold og stor snøskredfare, faregrad fire, i indre Troms der Tamokdalen og Blåbærtinden ligger. Det har kommet store mengder nysnø i tillegg til stedvis sterk vind.

Det betyr at naturlig utløste skred bør ventes, og folk bes om å holde seg unna skredterreng.

I hele Nord-Norge er det fortsatt betydelig snøskredfare, faregrad tre, og vind og snø gir stedvis svært ustabile forhold, ifølge snøskredvarslingen.

Svenske Disa Bäckström (29) og finlenderne Mikael Sten (29), Niklas Nyman (36) og André Stenfors (32), er antatt omkommet i skredet.