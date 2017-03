NASA skal gjøre undersøkelser på Svalbard

Det amerikanske romforskningsetaten NASA skal gjøre undersøkelser av isen på Svalbard. I en periode fra mars til mai skal de undersøke gjennomføre forskningsflyginger fra Svalbard, og ta tredimensjonale bilder. Forskerne er spesielt interessert i å kartlegge hvor mye snø som ligger over havisen.

Tidligere har det blitt tatt tilsvarende bilder på både Sydpolen og Nordpolen, men dette er første gangen forskningen skal gjennomføres på Svalbard.

– Dette er det niende året i Arktis, og vi venter at dette blir ett av våre mest omfattende kampanjer til nå, sier NASAs forsker Nathan Kurtz til EurekAlert.

Viktig med presise snømålinger

Forskningen er en del av NASAs «Arctic spring program». Med Svalbard inkludert i forskningsområdet, sikres forskerne enda bedre data om isen i arktiske strøk.

Presise målinger av snødybden er nemlig viktig for å få pålitelige målinger av istykkelsen. NASAs nye satellitt ICESat-2 bruker laserstråler for å måle tykkelsen på havisen som flyter rundt i arktiske strøk. Men den har problemer med å skille mellom snø og is.

Det fører til at målingene fra satellitten er avhengig av målt snødybde for å presist kunne fastslå hvor mye av tykkelsen som er is, skriver forskningsavisen.

Det er en P-3 Orion som skal gjennomføre undersøkelsene. Dóg en versjon som bærer mye avansert utstyr som ikke finnes i det norske forsvarets fly. Foto: Nils P. Skipnes / Forsvaret

Flyr med Orion

Det er en P-3 Orion som skal gjennomføre undersøkelsene. Flyet er av samme type som Forsvarets fly på Andøya, men NASAs fly bærer mye ekstra utstyr.

– En ny laser gjør at vi kan samle inn tre ganger så mye data, og bedre se detaljer i bratte strukturer som sprekker, sier Jim Yungel som er program manager for laserhøydemåleren til EurekAlert.