Narkotiltalte advokater må ikke i fengsel

Rettssaken har foregått i Nord-Troms tingrett siden 30. september. Fem personer har vært på tiltalebenken i en av de mest omfattende narkorettssakene i Nord-Norge. En tysker, en serber og tre nordmenn, deriblant to eks-advokater fra Tromsø.

De har stått tiltalt for innføring av til sammen 87 kilo amfetamin.

Kun den antatte hovedmannen har innrømmet straffskyld for hele tiltalen.

NRK får bekreftet fra forsvarerne at en av de tiltalte advokatene er frifunnet, og den andre er dømt til samfunnsstraff knyttet til de forholdene han har erkjent.

De tre andre tiltalte har fått fengselsstraff.

Kan bli ny rettsrunde

Hugo Henstein som var aktor i saken sier til NRK at de skal vurdere om de skal innstille på anke.

– Vi mener dommen avviker på flere sentrale områder. Vi er av den oppfatning at dommen har en del svakheter, og enkelte feil som muligens har påvirket resultatet, sier Henstein.

Han forteller at retten ikke har nevnt en del av det aktor mente var sentrale bevistema.

– Det synes vi er litt rart.

Hugo Henstein var aktor i saken. Han mener dommen har flere svakheter. Foto: Petter Strøm / NRK

Dette er de tiltalte Ekspandér faktaboks Tysk statsborger (40-årene):

Tiltalt for å ha hatt en ledende rolle i et nettverk som innførte til sammen 87 kilo amfetamin til Norge. 17 kilo ble innført i oktober 2016, 70 kilo i september 2017. Erkjenner straffskyld ut fra tiltalen, men nekter å ha noe med et nettverk å gjøre.

Tiltalt for å ha mottatt, oppbevart og solgt deler av partiet på 17 kilo amfetamin i 2016. Også tiltalt for å ha mottatt og oppbevart partiet på 70 kilo i 2017. Han skal selv ha solgt fire kilo av dette partiet. Erkjenner ikke straffskyld.

Tiltalt for å ha tilrettelagt for innføringen og videresalg av begge partiene med amfetamin. Skal blant annet ha fikset flybilletter til lederen av nettverket, og satt ham i kontakt med den andre tiltalte advokaten i saken. Erkjenner ikke straffskyld.

Tiltalt for å ha sagt at han skulle være villig til å ta ansvar for salg av mellom 20 og 30 kilo amfetamin fra det store partiet i 2017. Tiltalt for å ha solgt to kilo av begge amfetaminpartiene. Har innrømmet å ha vært involvert i salget av 1,9 kilo amfetamin fra det partiet i 2017. Erkjenner ellers ikke straffskyld.

Tiltalt for å ha solgt 15 kilo amfetamin av partiet som kom i 2016 og omtrent ett kilo fra partiet som kom i 2017. Erkjenner delvis straffskyld.

Rekordbeslaget i Tromsø Ekspandér faktaboks I oktober 2017 beslagla Troms politidistrikt 66 kilo amfetamin på et hotell i Tromsø sentrum. Det er det største narkotikabeslaget i Nord-Norge gjennom tidene. Og det største amfetaminbeslaget i Norge det året.

Politiet mener det aktuelle amfetaminpartiet var på totalt 70 kilo. Saken omhandler også et parti med amfetamin på 17 kilo, innført til Norge høsten 2016. Totalt er det altså snakk om 87 kilo amfetamin.

Fem personer er tiltalt i saken som starter i Nord-Troms tingrett den 30.september. En tysker, en serber og tre nordmenn, deriblan to advokater.

Tiltalten omhandler brudd på straffelovens paragraf 232 annet ledd, grov narkotikaovertredelse, og har en strafferamme på inntil 15 års fengsel.

Tiltalen gjelder også straffelovens paragraf 79, første led bokstav c, den såkalte mafiaparagrafen. Den tar for seg en straffbar handling som er utøvet som en del av en organisert kriminell gruppe. Strafferammen er tre års fengsel.

– Fornøyd med straffen

Da statsadvokat Kirsti Jullum Jensen la ned påstand i saken, krevde hun 8,5 og drøye 6 års fengsel for de to advokatene.

Den ene eks-advokaten innrømmer å ha solgt rundt to kilo amfetamin, men nekter for å ha hatt noe med de to store partiene å gjøre.

Han ble dømt til samfunnsstraff i 340 timer.

– Min klient er fornøyd med straffen. Han er dømt for det han har innrømmet, å ha kjøpt narkotika av en person. Men han er ikke dømt for å ha vært delaktig i en organisert gruppe som har innført 87 kilo amfetamin, sier mannens forsvarer Jan Christian Kvanvik.

– Bakgrunnen for at min klient blir idømt samfunnsstraff er de skadene han ble påført da han satt i varetekt, sier Kvanvik videre.

Jan Christian Kvanvik forsvarer eks-advokaten som er dømt til samfunnstraff. Foto: Petter Strøm / NRK

Eks-advokaten fikk hjerteinnfarkt da han satt varetektfengslet. Fylkeslegen har konkludert med at behandlingen han fikk i forbindelse med infarktet ikke var forsvarlig.

– Som følger av denne behandliingen har min klient fått begrenset sin levetid. Retten har tatt utgangspunkt i det, når de har gitt han samfunnsstraff, sier Kvanvik.

Den andre eks-advokaten nektet for å ha hatt noe med saken å gjøre. Han ble frikjent av tingretten.

– Slik vi så det var bevisene mot vår klient veldig tynne. At han nå er frikjent er veldig gledelig, men også noe vi forventet, sier en av mannens forsvarere, Jon Anders Hasle.

Jon Anders Hasle (til venstre) og Arild Langenes er godt fornøyd med at dere klient ble frikjent. Foto: Petter Strøm / NRK

Tre andre dømt til fengsel

Den antatte hovedmannen, en tysk statsborger i 40-årene, er dømt til åtte års fengsel. De 636 dagene han satt i varetekt blir trekt fra straffen. Han må i tillegg tåle indragning av drøye 2,3 millioner kroner.

NRK har foreløpig ikke lyktes å komme i kontakt med mannens forsvarer. Hans klient erkjente straffskyld ut fra tiltalen under rettsaken, men nekter å ha noe med et nettverk å gjøre.

Den tiltalte serberene er dømt til ni år i fengsel. De 767 dagene han satt i varetekt blir trukket fra.

Hans forsvarer, Reidar Steinsvik vil foreløpig ikke kommentere dommen til media. Hans klient erkjente ikke straffskyld under rettssaken.

Tromsømannen som var tiltalt for å ha solgt 16 kilo amfetamin, fikk to og et halvt års fengsel. Ett og et halvt år er gjort betinget. Dette fordi mannen skal gjennom et såkalt narkotikaprogram. Han må også tåle inndragning av 380 000 kroner.

NRK har vært i kontakt med forsvarer Sven Crogh som foreløpig ikke ønsker kommentere dommen. Klienten hans erkjente delvis straffskyld i Nord-Troms tingrett.

Fortalte om hemmelig kokainmiljø

I den omfattende rettssaken har en av de narkotiltalte advokatene fortalt om et hemmelig kokainmiljø i Tromsø. Det ble også fortalt at de to tiltalte advokatene har sendt hverandre e-poster om det de kaller kvalitets-vin og om møter. Men de er uenige om hva det egentlig har handlet om.

Sikkerheten har også vært i fokus. Rettssaken måtte avbrytes etter at en tilhører skal ha ropt «fordømte tyster».