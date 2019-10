Narkotiltalt advokat innrømmer amfetaminbruk

– Det jeg skal si nå, er det som er tyngst og vanskeligst for meg. Saken er at jeg i en del år periodevis har tatt kokain eller amfetamin i fylla, sa advokaten i sin forklaring i Nord-Troms tingrett.

Han risikerer flere år i fengsel for å ha bidratt til innføringen av til sammen 87 kilo amfetamin til Tromsø.

– Det verste med denne saken er at mitt misbruk har kommet opp. Det er ufattelig skambelagt. Beskyldningene om at jeg har vært deltaker i stor narkotikakriminalitet er helt absurd. Men at jeg har brukt amfetamin og kokain over en del år, selv om det er begrenset til situasjoner med alkohol, er det like skammelig uansett, sa advokaten videre.

– Ingen i min omgangskrets eller familie som har visst eller mistenkt det.

Advokaten forteller at han har brukt kokain sammen med den andre advokaten som er tiltalt i saken. De gangene han har skaffet narkotika selv, har han kjøpt det hos en Tromsø-mann som også er tiltalt i saken.

Den antatte hovedmannen i saken, en tysker i 40-årene, fortalte i sin forklaring at han har gitt advokaten brukerdoser med amfetamin flere ganger.

Tyskeren sier videre at advokaten ikke har noe med de store amfetaminpartiene å gjøre. Advokaten nekter også straffskyld.

Dette er de tiltalte Ekspandér faktaboks Tysk statsborger (40-årene):

Tiltalt for å ha hatt en ledende rolle i et nettverk som innførte til sammen 87 kilo amfetamin til Norge. 17 kilo ble innført i oktober 2016, 70 kilo i september 2017. Erkjenner straffskyld ut fra tiltalen, men nekter å ha noe med et nettverk å gjøre.

Serbisk statsborger (40-årene):

Tiltalt for å ha mottatt, oppbevart og solgt deler av partiet på 17 kilo amfetamin i 2016. Også tiltalt for å ha mottatt og oppbevart partiet på 70 kilo i 2017. Han skal selv ha solgt fire kilo av dette partiet. Erkjenner ikke straffskyld.

Tiltalt for å ha mottatt, oppbevart og solgt deler av partiet på 17 kilo amfetamin i 2016. Også tiltalt for å ha mottatt og oppbevart partiet på 70 kilo i 2017. Han skal selv ha solgt fire kilo av dette partiet. Erkjenner ikke straffskyld.

Norsk statsborger og advokat (40-årene):

Tiltalt for å ha tilrettelagt for innføringen og videresalg av begge partiene med amfetamin. Skal blant annet ha fikset flybilletter til lederen av nettverket, og satt ham i kontakt med den andre tiltalte advokaten i saken. Erkjenner ikke straffskyld.

Tiltalt for å ha tilrettelagt for innføringen og videresalg av begge partiene med amfetamin. Skal blant annet ha fikset flybilletter til lederen av nettverket, og satt ham i kontakt med den andre tiltalte advokaten i saken. Erkjenner ikke straffskyld.

Norsk statsborger og advokat (40-årene):

Tiltalt for å ha sagt at han skulle være villig til å ta ansvar for salg av mellom 20 og 30 kilo amfetamin fra det store partiet i 2017. Tiltalt for å ha solgt to kilo av begge amfetaminpartiene. Har innrømmet å ha vært involvert i salget av 1,9 kilo amfetamin fra det partiet i 2017. Erkjenner ellers ikke straffskyld.

Tiltalt for å ha sagt at han skulle være villig til å ta ansvar for salg av mellom 20 og 30 kilo amfetamin fra det store partiet i 2017. Tiltalt for å ha solgt to kilo av begge amfetaminpartiene. Har innrømmet å ha vært involvert i salget av 1,9 kilo amfetamin fra det partiet i 2017. Erkjenner ellers ikke straffskyld.

Norsk statsborger (40-årene):

Tiltalt for å ha solgt 15 kilo amfetamin av partiet som kom i 2016 og omtrent ett kilo fra partiet som kom i 2017. Erkjenner delvis straffskyld.

Tiltalt for å ha solgt 15 kilo amfetamin av partiet som kom i 2016 og omtrent ett kilo fra partiet som kom i 2017. Erkjenner delvis straffskyld.

Alle er tiltalt for brudd på straffelovens paragraf 232 annet ledd, grov narkotikaovertredelse med velt på mengde. De er også tiltalt for brudd på straffelovens paragraf 79, bokstav C, når en straffbar handling er utøvet som ledd i aktivitetene til en organisert kriminell gruppe.

Gode venner

Advokaten fortalte at han møtte tyskeren for første gang i 2011. Ikke lang tid etter startet de et eiendomsprosjekt på advokatens hjemsted.

– Jeg likte han, og han likte meg, og vi ble fort gode venner, forteller han.

De to hadde mye kontakt de kommende årene, både i forbindelse med eiendomsprosjektet, men også som venner. Tyskeren hjalp advokaten med oppussingen av en kjellerleilighet, og advokaten hjalp tyskeren i en sak mot en utleier.

I denne saken har tyskeren innrømmet å stå bak innføringen av de 87 kiloene med amfetamin.

– Jeg var sint på sin han etter at jeg ble pågrepet, men nå er jeg ikke det. Han har gjort noe alvorlig galt. Men jeg mener fortsatt at det han har gjort i denne saken, ikke er beskrivende for ham som person, sier advokaten.

Rekordbeslaget i Tromsø Ekspandér faktaboks I oktober 2017 beslagla Troms politidistrikt 66 kilo amfetamin på et hotell i Tromsø sentrum. Det er det største narkotikabeslaget i Nord-Norge gjennom tidene. Og det største amfetaminbeslaget i Norge det året.

Politiet mener det aktuelle amfetaminpartiet var på totalt 70 kilo. Saken omhandler også et parti med amfetamin på 17 kilo, innført til Norge høsten 2016. Totalt er det altså snakk om 87 kilo amfetamin.

Fem personer er tiltalt i saken som starter i Nord-Troms tingrett den 30.september. En tysker, en serber og tre nordmenn, deriblan to advokater.

Tiltalten omhandler brudd på straffelovens paragraf 232 annet ledd, grov narkotikaovertredelse, og har en strafferamme på inntil 15 års fengsel.

Tiltalen gjelder også straffelovens paragraf 79, første led bokstav c, den såkalte mafiaparagrafen. Den tar for seg en straffbar handling som er utøvet som en del av en organisert kriminell gruppe. Strafferammen er tre års fengsel.

Opprettet kontakt

Det var også advokaten som opprettet kontakt mellom tyskeren og den andre advokaten som er tiltalt i saken. Denne advokaten er tiltalt for salg av amfetamin, og for å ha sagt seg villig til å sørge for at mellom 20 og 30 kilo amfetamin skulle selges i Finnmark.

– Han (tyskeren, journ.anm.) sleit med å finne et sted å bo. Samtidig hadde han møtt noen prostituerte, og de hadde blitt enige om å prøve å leie noe sammen. Han trengte advokathjelp i den forbindelse, forteller advokaten som forklarte seg torsdag.

Den tiltalte tyskeren har selv innrømmet at han ba advokatvennen sin om å sette ham i kontakt med den andre tiltalte advokaten. Han hadde nemlig hørt at vedkommende hadde kjennskap til narkotikamarkedet i Nord-Norge.

Tyskeren har også innrømmet at advokathjelpen egentlig var et skalkeskjul, for å kunne møte den andre advokaten og diskutere narkotikasalg.

– Jeg ser nå hvor sentralt dette er i denne saken, men dersom jeg skulle opprettet kontakt mellom to parter i en narkotikasak, ville jeg ikke ha sendt en e-post, sa advokaten i retten.

Advokaten forteller også at det var han som opprettet kontakt mellom den tiltalte tyskeren og den tiltalte Tromsø-mannen i saken.

– Han (tyskeren journ.anm.) lurte på om jeg visste om noen han kunne kjøpe hasj fra, så jeg ga han nummeret til Tromsø-mannen, forteller advokaten.

HER STARTET SAKEN: På dette hotellrommet fant politiet 66 kilo amfetamin i september i 2017. Foto: Politiet

Møte som aldri fant sted

Et annet viktig element i saken er et møte som skal ha funnet sted mellom de to tiltalte advokatene og den tiltalte tyskeren, der de skal ha diskutert narkotikahandel.

– Det møtet har aldri funnet sted, sier advokaten.

Det finnes også bevis på at advokaten hadde kontakt med både den tiltalte tyskeren og hans serbiske fetter på kvelden 10. september 2017. Samme kveld som bilen med amfetamin kom til Tromsø.

Advokaten forklarer det med at han prøvde å få kontakt med tyskeren. Tyskeren hadde en av advokatens biler, og advokaten trengte den fordi sønnen skulle på fotballtrening og kona hadde den andre bilen.