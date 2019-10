Narkotiltalt advokat fortalte om hemmelig kokainmiljø i Tromsø

– Når det gjelder dette med bruk av narkotika, i mitt tilfelle kokain, er det et lukket miljø i Tromsø. Det som er nevnt som narkoadvokater i media, kunne like gjerne vært narkoleger, narkosykepleiere, narkojournalister, narkodirektører, narkorevisorer eller narkoentreprenører.

Det fortalte den ene av de to narkotiltalte eks-advokatene da han startet sin forklaring i Nord-Troms tingrett tirsdag.

– Spekteret er bredt innenfor et lukket miljø. Man får en større grad for aksept for at det man gjør av galt, ikke er så galt likevel i et slikt miljø.

– Føler at jeg har sviktet alle

I en årrekke var 47-åringen en profilert advokat i Tromsø. Han sa i retten tirsdag at han var glad for at saken nå endelig var kommet i gang.

47-åringen erkjenner delvis straffskyld, og innrømmer befatning med 1,9 kilo amfetamin. Men han avviser å ha medvirket til innføring av 87 kilo amfetamin.

– Jeg er på ingen måte stolt av det jeg har gjort i denne saken. Det jeg har gjort er et alvorlig brudd på den tilliten jeg har blitt gitt. Jeg føler at jeg har sviktet alle, sa han.

Påtalemyndigheten mener at han og fire andre menn er en del av et nettverk som innførte 87 kilo amfetamin til Tromsø i 2016 og 2017.

Brukte 180 000 i måneden på rus og spill

Statsadvokaten startet utspørringen av den tiltalte advokaten. Hun startet med å spørre hvor mange år advokaten har brukt kokain.

– I alle fall ti år, med forskjellig hyppighet, sa han.

– Jeg brukte kokain for det meste når jeg spilte. Ikke like ofte i sosiale settinger. Det påvirker jo hverdagen, og alt du gjør. Men jeg var aldri ruset i retten for eksempel.

I tillegg til rusproblemer, innrømmet eks-advokaten at han også har vært spilleavhengig i mange år.

Advokaten fortalte at han har hatt en månedslønn på rundt 180 000 kroner. Likevel kunne statsadvokaten dokumentere at advokatens gjeld økte med hele 2,4 millioner kroner i 2017.

– Det meste gikk til spill, sa eks- advokaten i retten.

– Har du vunnet eller tapt mye på spillingen, spurte statsadvokaten.

– Vunnet?! Jeg har nok gått kraftig i minus.

Den tiltalte advokaten sa under statsadvokat Kirsti Jullum Jensens utspørring at han har vært spilleavhengig i mange år. Foto: Petter Strøm / NRK

Mottok narko av antatt hovedmann

Den første av de to tiltalte advokatene ble ferdig med sin forklaring mandag. Han innrømte flere år med rusmisbruk, men nektet straffskyld etter tiltalen.

Advokaten som tirsdag forklarte seg fastholdt imidlertid påstanden om at det var den andre advokaten (49) som dro han inn i saken. Han forklarte i retten tirsdag at det var den andre tiltalte advokaten som introduserte han for tyskeren som er hovedtiltalt i saken.

Tyskeren dukket opp på advokatens kontor på anbefaling fra den andre advokaten, og tilbød amfetamin for salg.

– Jeg skulle kastet han ut av kontoret og gitt min kollega en skyllebøtte for å ha sendt han til meg.

De ble enige om at han skulle betale 150.000 kroner for ett kilo amfetamin, som han fikk overlevert samme dag.

– Jeg sliter ennå med å forklare hvorfor jeg ikke avviste tyskeren. Det gikk veldig fort, og jeg rakk ikke gjøre så mange refleksjoner om saken.

Dette er de tiltalte Ekspandér faktaboks Tysk statsborger (40-årene):

Tiltalt for å ha hatt en ledende rolle i et nettverk som innførte til sammen 87 kilo amfetamin til Norge. Erkjenner straffskyld ut fra tiltalen, men nekter å ha noe med et nettverk å gjøre. Serbisk statsborger (40-årene):

Tiltalt for å ha mottatt, oppbevart og solgt deler av partiet på 17 kilo amfetamin i 2016. Også tiltalt for å ha mottatt og oppbevart partiet på 70 kilo i 2017. Han skal selv ha solgt fire kilo av dette partiet. Erkjenner ikke straffskyld. Norsk statsborger og advokat (40-årene):

Tiltalt for å ha tilrettelagt for innføringen og videresalg av begge partiene med amfetamin. Skal blant annet ha fikset flybilletter til lederen av nettverket, og satt ham i kontakt med den andre tiltalte advokaten i saken. Erkjenner ikke straffskyld. Norsk statsborger og advokat (40-årene):

Tiltalt for å ha sagt at han skulle være villig til å ta ansvar for salg av mellom 20 og 30 kilo amfetamin fra det store partiet i 2017. Tiltalt for å ha solgt to kilo av begge amfetaminpartiene. Har innrømmet å ha vært involvert i salget av 1,9 kilo amfetamin fra det partiet i 2017. Erkjenner ellers ikke straffskyld. Norsk statsborger (40-årene):

Tiltalt for å ha solgt 15 kilo amfetamin av partiet som kom i 2016 og omtrent ett kilo fra partiet som kom i 2017. Erkjenner delvis straffskyld. Alle er tiltalt for brudd på straffelovens paragraf 232 annet ledd, grov narkotikaovertredelse med velt på mengde. De er også tiltalt for brudd på straffelovens paragraf 79, bokstav C, når en straffbar handling er utøvet som ledd i aktivitetene til en organisert kriminell gruppe.

Fant amfetamin i postkassen sin

Den tiltalte advokaten fortalte også i retten at han fant ett kilo amfetamin i postkassen sin da han kom hjem fra ferie. Dette var, ifølge den tiltalte, ikke avtalt og han var redd for at postmannen eller noen andre skulle ha oppdaget det.

– Jeg husker ennå følelsen av sjokk. Jeg tenkte om postmannen hadde sett dette, om postmannen hadde ringt politiet og om de sto og så på dette.

Advokaten hevder at det var der hans befatning med saken slutter. Han innrømmer dermed å ha hatt befatning med 1, 9 kilo av partiet på totalt 87 kilo amfetamin.

Den tiltalte 49-åringen fortsetter sin forklaring i Nord-Troms tingrett onsdag.