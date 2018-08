Opprullingen av det politiet mener er et stort, internasjonalt nettverk for salg av amfetamin, startet med et beslag av 66 kilo amfetamin på et hotellrom i Tromsø i oktober i fjor.

Politiet ba onsdag Troms tingrett om fire nye uker i varetekt for en av de siktede. En serber i 40-årene som ble pågrepet samme dag som beslaget ble gjort.

– Jeg har ingen kommentarer utover at han ikke erkjenner straffskyld, sier mannens forsvarer Reidar Steinsvik.

Så langt er fem menn pågrepet og fengslet i saken: Tre nordmenn, hvorav to er advokater fra Tromsø, en tysk statsborger og en serber.

De er alle siktet for overtredelse av straffeloven § annet ledd første straffalternativ. Dette er en bestemmelse som omfatter en betydelig mengde narkotika. Strafferammen er 15 år.

– Ingen fare for bevisforspillelse

Fredag går varetektsfengslingen for Tromsø-advokatene ut. De har da sittet i varetekt siden 21. juni. Begge har vært undergitt fullstendig isolasjon, samt brev- og besøksforbud hele varetektsperioden.

Einar Sparboe Lysnes i Troms politidistrikt opplyser til NRK at de ikke har avgjort om de vil bli løslatt eller ikke. Begge vil ifølge forsvarerne motsette seg videre fengsling.

– Min klient nekter straffskyld og vil begjære seg løslatt. Vi vil argumentere med at det ikke er fare for bevisforspillelse, sier forsvareren til en av advokatene, Bjørn Arild Langenes.

Han sier det har vært svært belastende og tøft for hans klient å sitte i varetekt.

Forsvareren til den andre advokaten, Jan Christian Kvanvik, vil ikke kommentere om hans klient erkjenner skyld etter siktelsen.

Heller ikke forsvareren til den tyske statsborgeren, Halvor Frihagen, har ønsket å kommentere om hans klient erkjenner straffskyld eller ikke. Hans klient ble pågrepet 26. mars i Serbia etter anmodning fra Troms politidistrikt.

Rekordbeslag

Det er snakk om det største amfetaminbeslaget som ble gjort i Norge fjor, og det største beslaget som er gjort i Nord-Norge gjennom tidene.

Politiet har tidligere opplyst at sakskomplekset omfatter innførsel og oppbevaring av narkotika utover enkeltbeslaget av 66 kilo amfetamin.

Politiet beslagla i oktober i fjor 66 kilo amfetamin på et hotellrom i Tromsø. Foto: Politiet

Kortene tett til brystet

Av hensyn til etterforskningen har politiet vært svært forsiktig med å gi ut informasjon. Politiet har også klausulert alle dokumenter i straffesaken. Det vil si at de er underlagt forbud mot å gi informasjon om dokumentene videre, innenfor en aktuell periode.

Det betyr at også de fem siktede har svært liten informasjon om etterforskningen og hva de konkret mistenkes for. Det eneste de får se er, ifølge den tyske statsborgerens forsvarer Halvor Frihagen, fengslingskjennelsen og referat fra egne avhør.

Etterforskningen innebærer samarbeid med Kripos og Europol, og politiet i flere land, deriblant tysk politi.

Sentralt i etterforskningen er å kartlegge de ulike rollene de siktede har hatt i forhold til bakmenn, finansiering, kurer og mottakerledd.