Naboer: – Drapet er et sjokk for hele bygda

Begge kvinnene, både den siktede og den drepte, er fra samme bygd i Lenvik kommune i Troms. Dagen derpå er bygda tydelig preget etter hendelsen.

– Det er et sjokk for hele bygda, forteller en av de nærmeste naboene, som ønsker å være anonym.

Naboen forteller at hun fikk politiet på døra klokken 15.00 i går ettermiddag, der de spurte om hun hadde sett en navngitt ung kvinne (siktede, red.anm.). Det hadde hun ikke.

På dette tidspunktet hadde ikke naboen fått med seg at den eldre kvinnen var blitt drept.

Like før klokken 18.00 ble gaten lyst opp av politilys og lommelykter, rettet mot husveggen til den siktede. Naboen så også at politiet hadde tatt i bruk båter for søk i havet.

– Det var helt surrealistisk. Litt som å være med på en film, forteller hun.

Heller ikke da var naboen klar over at det dreide seg om et drap. Først senere på kvelden kom sjokkbeskjeden om at den 80 år gamle kvinnen var drept.

– Hun var et utrolig godt og snilt menneske som bare ville alle godt. Det er helt grusomt å tenke på det scenarioet som har skjedd, forteller naboen.

Tøft når det er så nært

Flere naboer har også uttrykt sorg over tapet av den eldre kvinnen. Blant dem er Hilmar.

– Det er forferdelig å tenke på at noe slikt har skjedd bygda vår. At det skjer inne i privatboligen til den drepte er ekstra trist, forteller han.

Fra kjøkkenet hans ser han rett over på huset til den drepte kvinnen. Derfra fikk han også med seg at politiet kom og sperret av området fra havet og opp til boligen hennes.

Hva som hadde skjedd skjønte han ikke før datteren hans leste det på nyhetene.

– Det er tøft og fælt når man får det så nært innpå livet, sier Hilmar.