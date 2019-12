Nabo til familien: – Helt ufattelig det som har skjedd

– Vi prøver å tenke om det er noe man bør ha sett, men jeg kommer ikke på noe. Det er helt ufattelig det som har skjedd.

Det sier en av naboene til familien til NRK.

Naboen har møtt kvinnen en del ganger. De har ikke sett tegn til at hun ikke hadde det bra.

En kvinne i 20-årene og hennes tre jenter ble mandag ettermiddag hentet opp av sjøen. Kvinnen døde etter hendelsen. Den eldste jenta, som gikk på Borgtun barneskole, ble bekreftet død mandag kveld. Hun var sju år.

Tirsdag ettermiddag er fortsatt de to yngste jentene livstruende skadd. De behandles på Rikshospitalet i Oslo.

– Aldri noe problemer med familien

Naboen forteller at det virker som om ungene hadde det bra og ble tatt vare på. Han pleide å se dem leke på trampolinen i hagen. De hørte aldri bråk fra familien, ingen krangling.

– Det var aldri noe problemer med familien.

Han kan heller ikke huske å ha sett at de har hatt besøk.

Naboen sier det som regel var moren som hentet barna på skole og i barnehage. Han sier det var en familie som holdt seg for seg selv.

Forbipasserende varslet politiet mandag klokken 17.28 om at fotspor ledet ned til sjøen ved Fagereng i Tromsø. Det ble funnet en barnevogn i nærheten og støvler i vannkanten. Foto: Tipser

Far sammen med barna

Erik Ringberg er oppnevnt som bistandsadvokat for både faren og de tre barna. Ringstad sier til NRK at far befinner seg i Oslo med de to yngste barna som er livstruende skadd.

– Jeg har gitt beskjed til politiet at far kan ta kontakt med meg når han er klar for det. Han har mitt telefonnummer og er kjent med at jeg er oppnevnt som bistandsadvokat både for han og barna.

Ringberg sier han har fått oversendt dokumenter fra politiet, og at han etter hvert vil skaffe seg en fullstendig oversikt over situasjonen sammen med faren.

Politiet fortsetter etterforskninga i samme spor, og gjennomfører tekniske undersøkelser og avhør.

Opprinnelig fra Sudan

Faren har i dag jobb i Tromsø. Han har tidligere bodd på et flyktningmottak et annet sted i landsdelen. Moren har vært tilknyttet et introduksjonsprogram i Tromsø kommune. Alle fem har bodd på samme adresse.

– De skal ikke ha hatt noen øvrig familie i Tromsø, sier avdelingsdirektør Kari Henriksen i Tromsø kommune.

Hele familien var opprinnelig fra Sudan, bekrefter politiet.

Faren til barna kom til Tromsø i 2015, og moren og jentene på fire og sju år kom i 2017 til Norge etter søknad om familiegjenforening. Den tredje jenta er født i Tromsø i 2018.

De hadde midlertidig oppholdstillatelse i Norge, sier politiet.

De fire ble hentet opp fra sjøen ved Fagereng i Tromsø. Foto: Fabian Ubeda / NRK

– Tragisk hendelse for alle involverte

Kommunen har mange som kan hjelpe i en vanskelig og tung situasjon, sier Kari Henriksen på pressekonferansen.

Hun sier hun ikke kjenner til om det har noen spesiell kontakt mellom kommunen og familien forut for hendelsen.

– Vi er ikke kjent med at det har vært satt i gang tiltak mot denne familien tidligere. De har vært en ordinær gjenforeningsfamilie.

Ordfører Gunnar Wilhelmsen sier dette er en tragisk hendelse for alle involverte.

– Våre tanker går til de nærmeste og alle som er berørt, sier ordføreren.

– Siden vi ikke er kjent med at det har vært noe spesielt med denne familien, så ser ikke vi at vi i kommunen kunne gjort noe annerledes.