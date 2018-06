Nå står flyene på bakken igjen – ingen løsning i sikte

VANSKELIG SITUASJON: Frank Wilhelmsen og Lufttransport har tøffe tider. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Etter noen rolige uker rammer krisa i luftambulansetjenesten igjen folk i distriktene. Fire av ni fly har stått på bakken det siste døgnet, og det røyner på.

– Etter vårt syn er slitasjen så stor at vi ikke kan leve lenge med dette, sier direktør i Lufttransport Frank Wilhelmsen.

Selskapet har den siste måneden ved flere anledninger vært i beit for piloter.

– Som vi sa til helseminister Bent Høie mandag er situasjonen ustabil, uoversiktlig og vi kan ikke fortsette sånn, sier klinikkoverlege ved Universitetssykehuset Nord-Norge Mads Gilbert.

Ingen løsning i sikte

Bakgrunnen for pilotmangelen, og krisen som har vart i flere måneder, er at Lufttransport i fjor tapte anbudskonkurransen om luftambulansetjenesten, til fordel for selskapet Babcock Scandinavian AirAmbulance. I år har mange piloter sagt opp eller meldt at de ikke er «fit for flight». De frykter for betingelsene sine.

Fredag skal Babcock og Norsk Flygerforbund i forhandlinger, og etter det NRK kjenner til forventer ingen av partene løsning.

– Hvis forhandlingene bryter sammen igjen, kan vi igjen komme i en situasjon hvor pilotene ikke føler seg «fit for flight». da må vi ha inn andre tiltak, sier helseminister Bent Høie (H).

– Ikke greit

USIKKERHET: Hanne Heszlein-Lossius er en av tre leger i Berlevåg. Den siste tiden har vært tøff for dem. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

For leger og pasienter i distriktene er det ingen løsning i sikte:

– Når man kommer i situasjoner hvor backupen din, beredskapen, ikke er slik du har blitt fortalt at den skal være, føles det ikke greit i det hele tatt, sier distriktslege Hanne Heszlein-Lossius i Berlevåg.

I kveld, onsdag, klokken 21:30 på NRK1 kan du møte henne i NRKs dokumentar om krisen i luftambulansen. Du kan også lese historien hennes i en lengre reportasje på NRK.no onsdag ettermiddag.