Nå skal NRK lage «Svalbard minutt for minutt»

– Dette blir et kjekt prosjekt! Vi har drømt om det siden vi gjorde «Hurtigruten minutt for minutt» i 2011, forteller prosjektleder Thomas Hellum i NRK.

I august reiser han og et NRK-team på 25 personer til Longyearbyen for å lage sakte-TV-programmet «Svalbard minutt for minutt».

Planen er å rigge ekspedisjonsskipet «MS Spitsbergen» med kameraer på alle bauger og kanter, mens det på bakdekket skal bygges en regikontroll. Egne dronefotografer skal også være med. Så snart skipet er ferdig rigget, venter en ni døgns spektakulær reise rundt øygruppa, en seilas TV-seerne skal få oppleve hvert eneste minutt av.

Filmer døgnet rundt

Minutt for minutt-sjef Thomas Hellum i NRK Hordaland har drømt om «Svalbard minutt for minutt» i mange år. Nå blir prosjektet endelig realisert. Foto: Ole Kaland / NRK

– Vi gjør det i begynnelsen av august, når Svalbard er på sitt vakreste. Da er det fortsatt midnattssol, noe som gjør at vi kan filme døgnet rundt. Vi skal prøve å formidle en fantastisk opplevelse som de færreste av seerne har råd eller anledning til å være med på, forteller Hellum.

«Svalbard minutt for minutt» skal skjæres over samme lest som NRKs tidligere «minutt for minutt»-suksesser. Men i motsetning til «Monsen minutt for minutt» og «Hurtigruten minutt for minutt», skal ikke seilasen rundt Svalbard sendes direkte. Enorme områder helt uten dekning setter en effektiv stopper for det.

– Det er så langt nord at det ikke er mulig å sende direkte, i hvert fall ikke på våre budsjetter. Men vi skal produsere som om det går direkte. Ingenting skal klippes bort. Alt skal med, både det kjedelige og spennende, forteller Hellum om programmet, som skal på lufta i februar 2020.

– Dette blir en gedigen markering av at Svalbardtraktaten da er 100 år, sier Hellum.

– Hva håper du å få vist TV-seerne?

– Vi ønsker å formidle naturopplevelsen, landskapet og dyrelivet. I tillegg skal vi gå i land og se rester av historien. Jeg tror alle på et eller annet vis har et drømmeforhold til Svalbard. Men en rundreise er for mange uoppnåelig, og vi syns det er en fin kringkastingsoppgave å la folk være med, uten å måtte kjøpe den dyre billetten. Det er det ultimate sakte-tv-prosjektet, sier Thomas Hellum.

Gleder seg helt enormt

– Wow, så tøft! Kan jeg få være med?

Slik er reaksjonen når reiselivssjefen på Svalbard, Per Gunnar Hettervik, får høre om NRKs «minutt for minutt»-prosjekt fra Svalbard, og mener det er en fantastisk måte å markere 100-årsjubileet for Svalbardtraktaten på.

– Samtidig får man vist absolutt hele Svalbard. Området er like stort som hele Sør-Norge, og det tror jeg ikke alle sammen vet, sier Hettervik.

Også rederiet Hurtigruten, som eier MS Spitsbergen, tar imot prosjektet med åpne armer, og viser til de gode erfaringene med «Hurtigruten minutt for minutt» i 2011.

– Svalbard er et helt unikt sted i verdenssammenheng, med spektakulær natur og dyreliv. Vi gleder oss helt enormt til å vise det gjestene våre opplever til hele Norge, sier kommunikasjonssjef i rederiet, Rune Thomas Ege.