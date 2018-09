Nå skal andelen nordmenn på Svalbard økes

UNIK: Eirik Berger mene ren folkehøgskole på Svalbard vil bli unik i floraen av folkehøgskoler. Foto: Lars-Egil Mogård / NRK

125 elever og 25 ansatte. En folkehøgskole på Svalbard sørger for at andelen norske innbyggere styrkes betraktelig fra høsten 2019, når det er beregnet oppstart.

Eirik Berger, representant for venstre og nestleder i lokalstyret på Svalbard, setter pris på nye innbyggere og arbeidsplasser, i en tid der det har vært fokus på avvikling og nedlegging av gruvedriften.

– For Longyearbyen betyr det at vi får en helt ny gruppe innbyggere, ungdom på 18 år og oppover, sier han.

Fornøyd Grande

OPPDAGER SVALBARD: Trine Skei Grande tror en folkehøyskole fører til at flere får øyne opp for øygruppa. Foto: Martin Giæver / NRK

Kulturminister Trine Skei Grande mener etableringen vil være viktig for befolkningen på øygruppa:

– At det er flere norske borgere som bor og har sitt virke på Svalbard. Og så tror jeg det kommer til å bli mange flere som får et hjerte for denne øygruppa, som er så fantastisk, sier hun.

Nyheten om folkehøyskolen kommer samtidig som meldingen om at det folketallet i Ny-Ålesund og Longyearbyen aldri har vært høyere. Men det er utlendinger står for det meste av veksten, og i enkelte aldersgrupper er det flere utlendinger enn norske.

Sanner: – Betyr mye

For to år siden gjaldt ikke loven om folkehøgskoler for Svalbard, noe som stanset drømmen. Siden har loven blitt endret av Stortinget, og fra høsten 2019 blir planene trolig realisert, dersom Stortinget stemmer for regjeringens forslag.

FRA 65 TIL 73 PROSENT: Det er andelen nordmenn på Svalbard før og etter etablering av en folkehøyskole, forteller Jan Tore Sanner. Foto: Helle Fjelldalen / NRK

7,1 millioner kroner er beløpet regjeringen vil bevilge til etableringen. Kunnskapsminister Jan Tore Sanner mener en folkehøyskole er et løft som vil bety mye for det arktiske samfunnet, og øke andelen nordmenn fra 65 til 73 prosent.

– Men det betyr først og fremst mye for norsk ungdom som får mulighet til å oppleve den fantastiske naturen, og få kunnskap om klima, miljø og samspillet på Svalbard, sier han.

Folkehøgskolen vil inneholde linjer som ifølge Erik Berger utnytter de naturgitte fordelene med Svalbard. Det vil være friluftslinjer knyttet til Svalbard-naturen. En linje vil hete «Det arktiske mennesket». Det blir musikk, miljø og fotolinjer, som også vil utnytte det Svalbard-spesifikke.

– Det blir verdens kuleste og mest unike folkehøyskole, sier Berger.

– Bretter opp ermene

En folkehøgskole på Svalbard vil driftes av KFUK-KFUM. I en pressemelding torsdag ettermiddag skriver daglig leder av Svalbard Folkehøgskole AS Espen Rotevatn blant annet:

I dag skal vi feire! I morgen bretter vi opp ermene og starter på det store og givende arbeidet med å bli klare til oppstart i 2019.