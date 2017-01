Nå skal «cowboyene» i reiselivsbransjen vekk

Utenlandske turister elsker Norge, men hater prisnivået. Likevel er det år etter år økning i antallet utenlandske besøkende til landet. Og turistene legger igjen stadig mer penger på hotell, mat og ikke minst aktiviteter.

I dag kan hvem som helst selge opplevelser som nordlysturer eller hvalsafari, uten at det stilles krav til kvalitet. Det blir det trolig snart en slutt på, tror prosjektleder for Nasjonalt kvalitetssystem for reiselivet, Børre Berglund.

Børge Berglund vil stille strengere krav til turistnæringen. Foto: Marit Garfjeld / NRK

– Vi ønsker å skape en høyere terskel for å starte med naturbaserte aktiviteter i turistnæringa, og da er et kvalitetssystem en fin inngang, sier han.

Vet ikke hvem som gir kvalitetsopplevelser

En håndfull reiselivsbedrifter skal i løpet av det neste halvåret teste ut kvalitetssystemet, som er utviklet av representanter fra norsk reiseliv.

Rent praktisk går det ut på at en kontrollør besøker bedriften og går gjennom rutinene og de formelle sidene ved bedriften. Også turene som bedriften tilbyr, skal vurderes. Etterpå gir konsulenten dem en rangering.

Både norsk og internasjonalt reiseliv har etterspurt et slikt kvalitetsrangeringssystem. Hittil har det vært vanskelig for turister å vite hvem som er seriøse aktører i jungelen av tilbud.

– Vi produserer relativt dyre produkter, og da må kvaliteten være jevn og god hele tiden. Dessuten har næringen et behov for en måte å samle tilbakemeldinger fra gjester, slik at de kan utvikle kvaliteten på produktene, sier Berglund.

Ønskes velkommen

Eli Pedersen håper det nye systemet bidrar til at de useriøse aktørene i reiselivsnæringa forsvinner. Foto: Linda Pedersen / NRK

Hver turist som kommer til Norge, bruker i gjennomsnitt 1800 kroner per dag på hotell, mat og opplevelser, viser Innovasjon Norges turistbarometer for 2015.

Eli Pedersen er daglig leder på Hamn i Senja, som blir høyt rangert av reisenettstedet Tripadvisor. Hun ønsker kvalitetssikringen velkommen.

– Dette er et system som ikke bare er opptatt av gjesteopplevelsen, men også gjestenes sikkerhet. Jeg håper det kan bidra til å få «cowboyene» vekk fra bransjen.

– I dag hører vi at det kan være rene «ville vesten» i fjæra i Tromsø, når folk som ønsker lettjente penger tilbyr hvalsafari til turister. Ofte har ikke disse folkene kunnskap om hvordan de skal tilnærme seg hval, og kan derfor både forstyrre dyrene og sette turistene i fare, sier hun.

Storfornøyde sveitsere

Ekteparet Mirjam og Adrian Steck fra Sveits har det meste på planen når de besøker Nord-Norge: Nordlyssafari, reinsdyrsledetur, fjellheisen i Tromsø og hvalsafari. Og de er storfornøyde så langt.

– Det er høy kvalitet på opplevelsene her. Da vi var på nordlystur hadde vi en meget dyktig guide, som tok bilder for oss, ettersom vi bare hadde med oss mobiltelefon, og som ga oss masse informasjon om nordlyset, sier Adrian Steck.