Nå kaster også befolkningen i Troms seg inn i kampen mot sammenslåing

– Vi tror ikke det er for seint! Vi må nå prøve å overbevise politikerne og folk om at det er udemokratisk og mot sin hensikt å slå sammen Troms og Finnmark, sier tidligere biskop, og leder for Troms-aksjonen mot sammenslåing, Per Oskar Kjølaas.

Til tross for store protester og folkeavstemning i Finnmark, ser det ut til at Stortinget vil vedta å slå sammen de to nordligste fylkene. I går ble det nemlig kjent at regjeringspartiene har fått med seg KrF i planene om å slå sammen Troms og Finnmark. Dermed har forslaget flertall på når saken skal opp for tredje gang på Stortinget, i november.

Mange mener at saken dermed er avgjort, men i Finnmark varsler motstanderne fortsatt kamp mot sammenslåingen. Og i dag ble aksjonen mot sammenslåing i Troms presentert.

– Engasjementet i Troms er stort, men det har ikke kommet godt nok frem. Også folk i dette fylket føler seg overkjørt og oversett, sier Per Oskar Kjølaas.

Juridisk på grensa

De inviterer til seminar i Tromsø den 5. oktober, og et stort folkemøte dagen etter. Et av aksjonsgruppas viktigste argumenter mot sammenslåingen er at reformen ikke er juridisk forankret.

– Det er bare fylkeskommunen som kan avvikle fylkeskommunen. Stortinget er ikke så suveren at de kan sette seg over norsk lov, uten å forandre den, sier Nils Aarsæther, professor i samfunnsplanlegging.

I planene for sammenslåingen som ble presentert på mandag, kommer det frem at regjeringspartiene skal flytte flere statlige oppgaver ut i regionene. Blant annet gjelder det flere oppgaver knyttet til integrering, mar ansvar i forbindelse med nordområdepolitikken, ansvaret for fylkesveiene og fordeling av penger til landbruket.

I tillegg skal regjeringen vurdere blant annet å gi regionene ansvaret for barnevernet og muligheten for egne regionale forskningsfond.

Fakta om oppgaver i nye regioner Ekspandér faktaboks Nordområdene: Finnmark og Troms får større ansvar og en mer sentral rolle i utforming og gjennomføring av nordområdepolitikken.

Integrering: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) beholdes som nasjonalt kompetansesenter på integrering, men flere av oppgavene overføres til fylkene. Dette gjelder særlig ansvar for å kvalifisere innvandrere til å møte regionale arbeidsmarkedsbehov.

Kompetanse Norge opprettholdes som direktorat, men flere oppgaver overføres til regionalt folkevalgt nivå.

Deler av Innovasjon Norges virkemiddelapparat blir tilført fylkene.

Alle oppgaver i dagens fylkesmannsembete innenfor artsforvaltning, utenom truede arter og verneområdeforvaltning, overføres til fylkeskommunen.

Administrasjonen av fylkesveinettet overføres fra Statens vegvesen til fylkene (allerede vedtatt av Stortinget).

Forvaltning av tilskudd til utrednings- og tilretteleggingstiltak i landbruket overføres fra stat til fylkeskommune.

Fylkeskommunen styrkes som næringspolitisk aktør ved at det flyttes oppgaver fra SIVA og Innovasjon Norge til fylkeskommunene.

Ikke-statlige flyplasser: Tilskuddene overføres fra staten til fylkenes rammetilskudd.

Innkjøp av innenlandske flyruter flyttes fra stat til fylker

Utvikling av fiskehavner: Ansvaret flyttes fra stat til fylker

Tilrettelegging av bredbåndsutbygging overtas av fylkene

Drosjeløyveordningen skal bli et regionalt ansvar

Forvaltning av utrednings- og tilretteleggingsvedtak, samt ansvar for kystskogbruk og satsing på «økologiske foregangsfylker», overføres fra Fylkesmannen til fylkene.

Naturvernoppgaver overføres fra staten til fylkene, bl.a. vern av matjord, nasjonale kulturminner.

Dagens regionale kulturminneforvaltning vil få tilført flere oppgaver som i dag sorterer under Riksantikvaren.

Det tas sikte på å innlemme de regionale utviklingsmidlene helt eller delvis i inntektssystemet fra 2020

Den statlige tilskuddsordningen for utvidet TT-tilbud innlemmes i rammen til fylkeskommunen, men ikke før ordningen er blitt finansiert som nasjonal ordning.

Tilskudd til friskliv, mestring og læring samt tilskudd til tverrfaglig innsats på rusfeltet og midler i program for folkehelsearbeid overføres fra staten til fylkeskommunene. Skal utredes: Kulturinstitusjoner. Det varsles et større fylkeskommunalt ansvar for kulturoppgaver, men det er ikke tatt endelig stilling f.eks. hvilke institusjoner som i dag er statlig finansiert, som eventuelt skal overføres til fylkene. Hagen-utvalgets forslag om dette skal vurderes i den kommende kulturmeldingen.

Barnevernet skal fortsatt være statlig, gjennom Bufetat, men det skal utredes videre om også barnevernet kan forvaltes av fylkeskommunen.

Ordningen med Regionale forskningsfond skal utredes med sikte på at fylkene skal overta ansvar og finansiering av dette.

I avtalen fremgår det at det er viktig at regionreformen på sikt skal gi stordriftsfordeler og mer effektiv ressursbruk. Men fylkene skal sikres tilstrekkelig finansiering til å håndtere sammenslåingsprosessen. Kilde: NTB

– Jeg er ikke imponert over disse planene. En del av de oppgavene regjeringen skryter av å flytte over, er oppgaver fylkene allerede har ansvaret for. I tillegg er det en del av forslagene som ennå ikke er bestemt flyttet, sier Aarsæther.

Mindre demokratisk

Barista på Kaffebønna i Tromsø, Runar Bakland, har ikke satt seg veldig inn i sammenslåingen, men han synes den virker lite gjennomtenkt.

– Det virker ikke som at politikerne tenker veldig på de enorme avstandene vi har her i nord, for eksempel. jeg tror en sammenslåing kan føre til en del uforutsette konsekvenser, sier han.

STILLER: Barista Runar Bakland vil mest sannsynlig stille på et folkemøte mot sammenslåing. Foto: Petter Strøm / NRK

Aksjonsgruppa mener også at sammenslåingsprosessen ikke er demokratisk.

– Regjeringen foreslo at partene skulle få anledning til å uttale seg, men hele prosessen har blitt kuppet av regjeringen, med hjelp fra KrF, sier Per Oskar Kjølaas.

Nils Aarsæther mener også at en sammenslåing ikke vil få de effektene regjeringspartiene hevder.

– En del forskning fra andre land i Europa viser at tilsvarende prosjekter ikke har gitt bedre tjenester, det har ikke blitt billigere, og kanskje viktigst av alt: Det har egentlig ført til at folk blir mindre politisk engasjerte. Det er ikke noe vi ønsker, sier han.