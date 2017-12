Nå er alle de store radiokanalene over på DAB – er du?

– Gratulerer med dagen!

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen må snakke høyt for å overdøve susingen fra FM-senderne på fjellet Fløya i Tromsø.

Klokken 11.11 slo Eriksen og leder for MTGs radiovirksomhet, Kenneth Andresen, av FM-senderne for de riksdekkende radiokanalene i Tromsø.

– Dette er en historisk dag for radioen. Publikum har fått mange flere kanaler, og de har samtidig bidratt til å gjøre masse selv. Så jeg vil takk publikum og samtidig gratulere dem. Nå har vi endelig fått verdens beste radiotilbud over hele landet, sier Eriksen.

Fakta om DAB Ekspandér faktaboks Digital Audio Broadcasting (DAB), på norsk digital lydkringkasting, er ein europeisk standard for digitalradio som skal erstatta dagens FM-sendingar

Standarden krev nytt mottakarutstyr (DAB-radioar)

FM-nettet blei teke i bruk i Noreg i 1954

I 1995 starta NRK prøvesendingar med DAB, som gir plass til fleire kanalar

Noreg skal stengja FM-nettet i løpet av 2017

Du kan framleis høyra lokalradio på FM-nettet etter at hovednettet er sløkt. Endeleg sløkkedato er 2022 Kjelde: NTB/NRK

Forskjellige reaksjoner

Overgangen til digitalradio, eller DAB, startet i Nordland i januar, før den fortsatte landet over. «Forkastelig» mente noen.

Også på gata i Harstad finnes dem som ikke er helt positiv til DAB-overgangen:

Folk på gata i Harstad har delte meninger om DAB. Du trenger javascript for å se video. Folk på gata i Harstad har delte meninger om DAB.

Martin Steinholt er journalist og DAB-talsmann i NRK Nordland. Han sier at de også fikk kraftige reaksjoner da de gikk over til DAB.

– Men et par dager etter omleggingen stilnet trykket og den mest aggressive kritikken mot oss i NRK Nordland. Per i dag har jeg fått mange tilbakemeldinger fra folk som er godt fornøyde med DAB-tilbudet, sier han.

Les mer om begrunnelsen til å gå over til DAB her eller her.

Hver tredje lytter

Leder for MTGs radiovirksomhet, Kenneth Andresen, er også godt fornøyd med at hele Norge nå har gått over til DAB.

– Jeg synes det har gått veldig fort. Og så har digitaliseringen gått over all forventning. Radioen har gjennom hele slukkeåret stått seg veldig godt, og lytterne har funnet de nye kanalene. Hver tredje radiolytter hører faktisk på de nye kanalene som kom med DAB. Det er virkelig et godt bevis på at dette var et tilbud vi trengte. Derfor skal vi i dag skal rette en stor takk til lytterne. Det er deres fortjeneste at det har gått så bra, sier Andresen.

Usikker på dekningen der du bor? Her finner du dekningskartet for DAB i hele Norge!