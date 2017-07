Nå blir livet hans teater

Til vinteren får du høre historien om den samiske rapperen Nils Rune Utsi fortalt fra teaterscenen. Utsi skal selv spille hovedrollen i forestillinga om sitt eget liv. Stykket har arbeidstittelen «Dá lean mu» – samisk for «Dette er meg».

– Sånn sett blir det ikke skuespill fra min side, siden det skal handle om meg og min historie, forteller Utsi til NRK.

Sápmis fremste rapper

Nils Rune Utsi ble utsatt for mobbing som guttunge. På gutterommet hjemme i Máze i Finnmark fant han trøst og styrke i rapmusikken, og som 14-åring debuterte han som pauseinnslag under Samisk Grand Prix. Samme år opptrådte han på By:Larm i Tromsø. I dag er SlinCraze Sapmis mest kjente rapmusiker.

Nils Rune Utsi tror det blir interessant å grave i sin egen historie, men understreker at han ikke skal lage et prekende teaterstykke.



– Som barn er det ikke alltid så lett å se forskjellen på mobbing og det som bare er tull mellom venner. Vi ønsker et motiverende og positivt teaterstykke om mobbing, sier Utsi.

Ska lage kraftfull underholdning

Det er Beaivváš-sjef Rolf Degerlund som skal instruere forestillingen om og med Nils Rune Utsi. Forestillingen skal ha et talkshowaktig preg, der Utsi skal være en av gjestene. Etter planen skal forestillingen ut på turné i Troms og Finnmark i regi av Den Kulturelle Skolesekken.

–Vi skal lage kraftfull underholdning av Nils Runes historie, og vi skal vise hans evne til å ta seg frem i livet, forteller Degerlund.

Det er ikke første gang Nils Rune Utsi står på teaterscenen. Tidligere har han spilt i den prisbelønte forestillinga Vidas Extremas på Beaivváš, og i barneforestillinga Plupp i regi av Nordland Teater.

Nå venter altså nye oppgaver på teaterscenen, denne gang om sitt eget liv.