Møter fordommer som lastebilsjåfør: – Mange spør om jeg er lesbisk

– De fleste jeg møter assosierer trailersjåfører med menn, overvektige menn, fedme og skitne joggebukser, sier lastebilsjåfør Julianne Brox.

I to år har hun hatt arbeidsplassen sin bak rattet.

– Som en av få kvinnelige yrkessjåfører må jeg også for eksempel leve med masse spørsmål rundt legningen min. Det virker som det er mer okay å være lastebilsjåfør hvis du er lesbisk, sier hun.

Nå har Brox startet på en Norgesturné fra Tromsø til Lillestrøm, med flere organisasjoner i ryggen: Opplæringskontorer for bil og realfag, Norges Lastebileier – Forbund, og Transport og logistikk 2019 (konferanse og messe).

Målet er å rekruttere flere unge, og da spesielt jenter, til yrket som Brox beskriver som «verdens beste jobb».

Målet er også å knuse mange av fordommene yrkessjåfører møter.

Stor sjåførmangel

Tall fra Norges Lastebileier-Forbund (NLF) viser at det i dag mangler rundt 1500 vogntogsjåfører i Norge. Det tallet vil øke mer rundt tusen hvert år fremover, ifølge administrerende direktør i NFL, Geir A. Mo.

Mo erkjenner at bransjen lenge har vært mannsdominert, og at det har vært vanskelig å rekruttere kvinner. De jobber derimot nå bevist mot kvinner.

– Det er så stor mangel på sjåfører at vi nå må rekruttere bredt. Vi jobber aktivt for at alle våre medlemmer skal være åpne for alle. Det eneste kriteriet for å lykkes er at du er en god, trygg sjåfør og et fornuftig menneske, sier han.

Administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund, Geir A. Mo, sier de jobber aktivt for å gjøre bransjen mer attraktiv for kvinner. Foto: Martin Hall Larsen / NRK

Norges Lastebileier-Forbund ønsker at ungdommen skal se at det er mange muligheter også utenfor akademia. De vil at ungdommen skal vite at de mer eller mindre er sikret jobb resten av livet som yrkessjåfører.

– Man trenger verken bachelor eller master for å lykkes her i livet. Lastebilsjåfør er et fremtidsrettet yrket som vil sikre deg en trygg og sikker arbeidsplass hele yrkeskarrieren, sier Mo.

Yrket ligger derimot ikke i lønnstoppen. Mo opplyser at lønnsnivået varierer veldig, men at startlønn ofte er et sted mellom 350-400.000 kroner.

– Må bryte ned kjønnsrollene

– Det kan jo være tøft for mange å gå inn i et så mannsdominert yrke. Man må ha litt «guts» og pågangsmot for å klare å stå i det, sier nestleder i NHO Arktis, Adrianne Ubeda.

Ubeda sier NHO jobber aktivt for å øke statusen for yrkesfag. Flere av organisasjonens medlemsbedrifter, spesielt innen transport og logistikk, mangler folk.

Adrianne Ubeda i NHO Arktis sier det er viktig å bryte med kjønnsmønstrene for at ingen skal ekskluderes fra yrker hvor det er stort behov for folk, kvinner som menn. Foto: Martin Hall Larsen / NRK

– Desto viktigere er at vi bryter ned kjønnsrollemønsteret, og sørger for at ingen føler at de ikke passer inn i et type yrke fordi de enten er kvinne eller mann, sier hun.

Hun mener NLF gjør mye riktig når de nå samarbeidet med Julianne Brox, blant annet med en kampanje på sosiale medier.

– Det er utrolig viktig å synliggjøre personer som Julianne som kan være et forbilde, og vise at dette en jobb som passer for alle, sier NHO-lederen.

– Jeg har kommet for å bli

Julianne Brox setter seg nå bak rattet.

Om noen dager vil hun rulle inn til Lillestrøm i en lastebil kledd med budskapet «Følg drømmen – ikke strømmen».

– Når jeg først startet i denne jobben var det litt skummelt. Nå smiler jeg derimot hele tiden og sier bare til kritikerne at jeg har kommet for å bli.