Moderate skader for mann i 30-årene etter skred

De to ble fløyet i ambulansehelikopter til Universitetssykehuset Nord-Norge UNN.

En av dem, en mann i 30-årene, pådro seg moderate skader etter snøskredet som gikk på fjellet Nonstinden på Kvaløya i Tromsø kommune. En annen mann, som er i 20-årene, ble lettere skadet.

De to var i et følge på tre ble søndag tatt av et snøskredet som skjedde mellom Grøtfjorden og Tromvika.

De to mennene greide å ta seg ut snømassene på egen hånd, og tok seg også ned til veien. De undersøkes nå av ambulanse, opplyser politiet til NRK.

Universitetssykehuset Nord-Norge forteller til NRK at de to blir værende på sykehus en liten stund til:

– Han med moderate skader blir nok inne noen dager. Han med lettere skader vurderes fortløpende. Han kan bli utskrevet i dag eller i morgen, sier Per-Christian Johansen, pressevakt ved UNN.

Politiet forteller at alt av ressurser, helikopter, lavinehunder, ambulanse og politi, ble kalt ut da meldingen kom om skredet.

Politiet fikk melding om hendelsen etter klokken 12 søndag. En ambulanse befant seg i nærheten og var først på stedet. Politiet vet foreløpig ikke hvor stort skredet var.

I Troms meldes det i helga faregrad tre for snøskred. Noe som betyr at faren er betydelig, og at en gruppe skiløpere er nok til å utløse skred, ifølge Varsom.no. Unntaket på fastlandet er i indre strøk sør i fylket nær grensen til Sverige, der faregraden er satt til to.

