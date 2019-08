– Det er viktig å vite at vi ikke kaster bort stemmene våre. Vi vil sørge for at når vi kan stole på politikerne vi stemmer på, sier leder i For Troms–mot sammenslåing, Bjørn Willumsen.

Nå har han og resten av aksjonistene sendt brev til listetoppene i kommunene i Troms og Finnmark, der partiene blir bedt om å avklare om de vil kjempe for å oppløse Troms og Finnmark som ett fylke eller ikke.

Svarene skal offentliggjøres før valgdagen 9. september.

Foto: SKJERMDUMP

– Politikerne holder ikke det vi lover

I begge de to nordligste fylkene har det blitt opprettet organisasjoner som kjemper mot tvangssammenslåingen. Organisasjonen i Troms ble opprettet i fjor sommer, og har allerede flere tusen medlemmer på Facebook.

– Alle meningsmålinger viser at folk i både Troms og Finnmark er imot sammenslåingen, sier Willumsen.

Også under folkeavstemningen i Finnmark i fjor stemte hele 87 prosent av finnmarkingene nei til sammenslåingen.

– Vi nærmer oss det vakreste øyeblikket i et demokrati; folket skal få stemme. Dette er kanskje det mest sentrale fylkestingsvalget i Troms og Finnmark etter krigen. Derfor er det forferdelig viktig å vite at vi som stemmer ikke kaster bort stemmesedlene.

Både partileder i Arbeiderpartiet og partileder i Senterpartiet har tidligere i år uttalt at de vil reverserer regionreformen dersom de vinner makt etter valget – og om folk fortsatt ønsker det i 2021.

– Men vi har dessverre dårlig erfaring med at politikerne ikke holder det de lover. Derfor vil vi ha en garanti for at partiene som sier de går for en reversering holder sitt ord, sier han.

– Det er viktig å vite at vi ikke kaster bort stemmene våre, sier leder i For Troms – mot tvangssammenslåing, Bjørn Willumsen. Foto: Fabian Ubeda / NRK

– Spesiell aksjon

Elisabeth Rønning er SVs ordførerkandidat i Hammerfest. Hun stiller seg positiv til aksjonen.

– Det er flott at partiene blir bedt om å være tydelige i hvor de står i det spørsmålet, og hva de har tenkt til å gjøre etter valget.

Hun understreker at standpunktet til SV fortsatt er tydelig.

– Vi skal definitivt reversere den sammenslåingen.

Aksjonen faller imidlertid ikke i god jord hos alle listetoppene. Gunnar Wilhelmsen er Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Tromsø, og omtaler aksjonen som «spesiell».

– Vi jobber jo med valgkamp lokalt. Jeg er helt klar på at det er det nye fylkestinget, og ikke jeg som skal ha en klar mening om sammenslåingen av Troms og Finnmark.

De to fylkene skal slås sammen fra 1. januar 2020.