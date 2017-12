– Obduksjon vil bli gjennomført for å fastslå dødsårsak, men så langt er det ingenting som tyder på at det ligger noe kriminelt bak dødsfallet, opplyser Troms politidistrikt.

Fredag ettermiddag rykket politiet ut til et hotell i Tromsø sentrum etter å ha fått melding om at det var funnet en død person. Kvinnen ble funnet på et hotellrom like før klokka 13, og rutinemessig etterforskes det som et mistenkelig dødsfall.

– Vi finner grunn til å undersøke dette dødsfallet nærmere fordi dødsårsaken er uklar. Men vi har ingen konklusjon så tidlig i etterforskningen, sier operasjonsleder Roy Tore Meyer til NRK.

Politiet er på stedet for å gjøre undersøkelser.

– Pårørende er varslet om dødsfallet, opplyser Troms politidistrikt.