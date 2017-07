Misforståelse førte til at maleri til 40.000 kr ble destruert

– Det er et svar vi i helst ikke skulle fått, men maleriet er destruert av våre medarbeidere. Bildet var pakket inn etter alle kunstens regler, i kryssfiner-plater og tydelig merket med adresse, men her har vi helt klart begått en tydelig feil, sier pressesjef i Posten Norge, John Eckhoff.

NRK har fortalt om den Tromsø-baserte kunstneren Hilde Sletvold som hadde fått drømmeoppdraget, å levere et maleri til åpningen av bygget som er oppkalt etter kunstneren Lars Lerin.

Maleriet ble godt sikret med kryssfiner-plater før avsending, men det førte også til misforståelsen. Foto: Privat

Bildet ble sendt 12. juni, men et par dager senere fikk Sletvold beskjed om at maleriet ikke var kommet fram. Hun kontaktet posten og fikk vite at det var sist sporet i Trondheim.

Men der stoppet også alle spor.

Trodde maleriet var avfall

Bildet kom dermed aldri frem i tide til åpningen og en nødløsning ble å lage en kopi av originalen.

Posten sendte ut varsel til alle postterminaler i Norge, og satte en egen lettegruppe på saken. Eckhoff forteller at de lenge trodde at bildet «bare» var på avveie, men torsdag kom svaret på hva som har skjedd.

– Da heller ikke den landsdekkende etterlysningen førte fram gikk vi gjennom videoovervåkningen på terminalen i Trondheim. Da ble denne ulykkelige historien avdekket.

Pressesjef i Posten Norge, John Eckhoff, sier at de er fryktelig lei seg på kunstnerens vegner og at de skal se hvordan de kan kompensere for tapet. Foto: Ali Iqbal Tahir / NRK

– Hvordan kunne dette skje?

– Dessverre ble bildet plassert opp til veggen med den blanke siden av kryssfiner-platen ut, og siden med adressen inn. Våre medarbeidere misforstod da og trodde dette var avfall.

Går i dialog om erstatning

Da NRK ringer Hilde Sletvold har hun ganske nylig fått beskjeden fra Posten om at bildet er ødelagt.

Sletvold fikk tidligere torsdag beskjed om at sjefen hadde tatt over saken, så allerede da fryktet hun at denne beskjeden ville komme.

– Nå har jeg tørket tårene. Jeg måtte selv ringe dem i dag og fikk beskjed om at overvåkningsbilder de hadde sett på i går viste at maleriet hadde blitt destruert av ansatte.

Kunstneren er ikke fornøyd med oppfølgingen hun har fått fra reklamasjonsavdelingen i Posten underveis, og hun synes det er surt at dette ble enden på visa.

– Men jeg har fått beskjed om at de skal erstatte maleriet og alt arbeid for et nytt maleri.

Pressesjefen kaller dette en ulykkelig hendelse og et menneskelig svikt, og forteller at de allerede har innført nye rutiner for håndtering av avfall.

– Man skal være helt sikker på at det som fraktes på avfallsrommet faktisk er avfall, og det betyr at man må sjekke på begge sider av det man bærer, sier John Eckhoff.