Minst tre biler tatt av snøskred på E8

Ifølge politiet er minst tre biler tatt av snømassene i Lavangsdalen, som ligger vel 30 minutters kjøretur fra Tromsø sentrum.

Skredet er cirka 200 meter langt og to meter dybt.

– Snøskredet har gått over europaveien. Vi vet også at to biler er tatt av snømassene. Bilene er ikke fullstendig begravd, men de som sitter inne i bilene kommer seg ikke ut. Vi har snakket med dem på telefon, og de sier at de ikke er skadet, sa operasjonsleder Steinar Gudmundsen ved Troms politidistrikt til NRK like før klokka 11.

Like etter klokka 11 opplyser politiet at tre biler er tatt.

– Så langt ingen skadde personer., opplyser politiet.

Sender store ressurser

Europavei 8 er innfartsveien til Tromsø fra E6, og det har flere ganger før gått snøskred over veien i Lavangsdalen.

– Vi har sendt ut store ressurser til stedet, både frivillige mannskaper, redningshunder, ambulanser og ambulansehelikopter for å inne ut om flere biler er tatt av skredet, sier operasjonslederen.

Her er mannskaper fra Norsk Folkehjelp på vei til skredområdet. Foto: Folkehjelpa

Det har falt store snømengder i Troms den siste uka og det er stor snøskredfare.

På grunn av snøskredet i Lavangsdalen er veien stengt. Anbefalt omkjøring via fylkesvei 294, men større kjøretøy kan ikke benytte omkjøringsveien.

