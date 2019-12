Tromsø sentrum er fullt av mennesker med fakler og lys. Alle som vil ta del i sorgen.

Mandag kveld ble en kvinne i 20-årene og hennes tre døtre hentet opp livløse fra sjøen ved Fagereng i Tromsø. Tre av dem er døde.

Datteren på halvannet år ligger på Rikshospitalet og kjemper for livet. Hun er kritisk skadet.

Idris Mohammed er en venn av familien og leder for den sudanske foreningen i Tromsø.

Han holdt en tale under markeringa og på vegne av han selv og den sudanske foreningen i Tromsø ville han takke tromsøværingene.

– Det er en trist og hjerteskjærende tragedie som har rystet oss i Tromsø og i hele Norge. Det er en tragedie som har blitt større dag etter dag. Vi sender våre dypeste medfølelse til familien og pårørende.

I tillegg takket han politiet, kommunen og private personer som har hjulpet familien. Han takket også Øyvind Bakkeby Moe som står bak arrangementet.

Foto: Marita Andersen / NRK

– Vi er ingenting uten hverandre

Også ordfører Gunnar Wilhelmsen har møtt opp og mener at det viser at hele kommunen bryr seg når så mange kommer og vil ta del i sorgen.

– Jeg setter pris på at byens befolkning viser omsorg. Og når det er så mange som kommer og vil ta del i sorgen, det sier litt om rausheten til kommunen.

– Det viser også at de har behov for å ta del i sorgen, sier ordføreren

Flere fra Tromsø kommune har møtt opp for å ta del i markeringen. Foto: MARITA ANDERSEN / NRK

Det er Øyvind Bakkeby Moe som tar initiativ til arrangementet.

– Med de forskjellige oppdateringene som har kommet denne uken så har jeg flere ganger sittet med klumpen i halsen og tårene i øynene. Og kjent på de forferdelige følelsene som rører seg i en slik sak, si Moe til NRK.

«La oss komme sammen for å vise at vi bryr oss om hverandre, og tenke på dem som ikke lenger er blant oss og de som sitter igjen. Vi er alle Tromsøværinger og vi er ingenting uten mangfold og hverandre.», står det på arrangementet på Facebook.

Øyvind Bakkeby Moe er initiativtaker til arrangementet og vil samles for å tenke på dem som ikke lenger er blant oss og de som sitter igjen. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

– Jeg kjente på behovet for å samles og kjenne på at dette betyr noe for samfunnet rundt. Vi er alle berørt av det. Vi bor i en liten by og må ta vare på absolutt alle, sier Moe.

Det er også opprettet en privat innsamlingsaksjon til faren. Her er det lørdag ettermiddag kommet inn over 100 000 kroner.

Takker for all omsorg

Farens bistandsadvokat, Erik Ringberg har fortalt faren om det som skal skje.

– Han er takknemlig for den omsorgen som Tromsøs befolkning viser han i en svært krevende tid. Situasjonen hans er vanskelig, men det hjelper på sier han, å bli vist slik omsorg.

Har et håp om at minstejenta skal overleve

Den eldste jenta på sju år døde mandag kveld. Tirsdag kom beskjeden om at også moren var død. Den fire år gamle jenta døde torsdag på Rikshospitalet i Oslo. Obduksjonsrapportene av de to eldste jentene viste at de døde av drukning og alvorlig nedkjøling.

Faren er sammen med sin datter på halvannet år, og har fortsatt et håp om at hun skal overleve, ifølge Ringberg.