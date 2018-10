– Helt forferdelig! Går det an å gjøre noe sånt som det her? Hvem er det som har gitt tillatelse til dette? Jeg er helt rystet.

RYSTET: Inger Rønne mistet faren sin i Arnøytragedien. Hun synes det er forferdelig at trærne som ble plantet til minne om de åtte brått er borte. Foto: FABIAN UBEDA/NRK

Inger Rønne fortviler over synet som møter henne på minnelunden for Arnøytragedien i Kroken i Tromsø.

Åtte trær ble plantet som et minne, og har stått på stedet der hennes far og sju andre ble henrettet av nazistene 23. oktober 1943.

Men bare stubbene står igjen på det som ser ut som et anleggsområde. De åtte trærne er plutselig borte.

– Jeg skjønner ikke hvorfor de trærne måtte hugges ned når minnelunden betyr så mye for oss. For 75 år siden ble åtte personer skutt her. Det er klart at det gjør noe med oss, sier Rønne.

TIL MINNE: «På dette stedet ble 8 nordmenn skutt 23.10.43 som følge av Arnøytragedien» står det på steinene like ved der minnelunden lå. Foto: FABIAN UBEDA/NRK

– Historieløst

Arnøytragedien er et av de mest dramatiske kapitlene i nordnorsk krigshistorie.

Den 23. oktober 1943 ble 8 nordmenn tatt til fange, etter at noen hadde tystet om en radiosender i fjellsiden på yttersida av Arnøya.

– GRUSOMT: Olav Lindrupsen (tidl. kommunepolitiker) har tidligere stanset minnestedet fra å bli igjenfylt av bygningsmasse da borettslaget i Kroken ble etablert. Foto: FABIAN UBEDA/NRK

Fra observasjonsposten ble det sendt meldinger om skipstrafikk til allierte styrker. I en skjebnesvanger oppsporing av hula der posten befant seg ble flere skutt.

I grålysningen denne morgenen ble de dødsdømte fraktet til Krokdalen, skutt og gravlagt i myra ved Gjerdelva, og hendelsene går i dag under navnet Arnøytragedien.

Olav Lindrupsen var som kommunepolitiker med på å etablere minnelunden, og reagerer kraftig på at de åtte store trærne er fjernet – uten forvarsel eller informasjon.

– Det er grusomt og historieløst å fare frem slik. Også hver 17. mai har det vært en markering her, der historien om hva som skjedde har blitt fortalt, sier Lindrupsen.

DRAMATISK HISTORIE: De døde fra Arnøytragedien begraves ved Tromsdalen gravlund i juni 1945. Foto: ukjent/unknown / Ukjent fotograf/Perspektivet Museum

Lover å plante nye trær

Det er styret i Krokelva borettslag som har ansvaret for at trærne er fjernet.

Styreleder Bjørnar Høgtun sier det var nødvendig av sikkerhetsårsaker, men at styret var intetanende om historien bak.

– Vi visste ikke at trærne var en del av minnelunden. De stod litt på siden, derfor trodde vi ikke at trærne var en del av den.

– Hva vil dere gjøre?

VISSTE IKKE: Styreleder i Krokelva borettslag, Bjørnar Høgtun, sier styret ikke kjente til at trærne var en del av minnelunden. Foto: FABIAN UBEDA/NRK

– Vi skal plante nye trær og forskjønne området, men det burde vært undersøkt først, sier Høgtun.

Om en uke er det 75 år siden hendelsene, som skulle markeres ved minnelunden.

Inger Rønne sier det ikke er aktuelt å arrangere minnemarkeringen på stedet, selv om de åtte minnesteinene på fortsatt ligger der de skal.

– Jeg synes ikke det er greit å samle folk til en markering midt i en byggeplass. Derfor har vi nå flyttet markeringen til Tromsdalen kirkegård. Gudskjelov at de ikke har rørt minnesteinene, sier Rønne.