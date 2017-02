Ministrene med store lovnader etter skredet

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen var mandag på befaring ved den evakuerte bebyggelsen i Longyearbyen. Sammen med olje- og energiminister Terje Søviknes møtte han de som ble direkte berørt av snøskredet forrige tirsdag.

Ministre besøker Svalbard Du trenger javascript for å se video.

– Det er krefter i sving, og jeg er først og fremst glad for at det ikke har gått menneskeliv denne gangen. Det er tross alt bare materielle skader vi snakker om, sier Amundsen.

To hus med til sammen seks leiligheter ble truffet av skredet

Også olje- og energiminister Terje Søviknes virket alvorstynget da han fikk se ødeleggelsene etter skredet.

– Trygghet er noe av det viktigste vi trenger, og når det blir utfordra så skaper det en usikkerhet. Dette er krevende, vi må jobbe med skredsikringstiltak. Alle fortjener å kjenne på tryggheten, enten det er dag eller natt.

Etter befaringa i skredområdet møtte Amundsen og Søviknes flere av beboerne i området, samt mange av de frivillige som bidro i hjelpearbeidet.

Nils Lorentsen bodde i ei av leilighetene som ble truffet av skredet.

– Jeg håper de tar med seg det de fikk høre, og at sikringsarbeidet kommer i gang. De lovte å ta oss på alvor.

Nye boligområder må på plass

Justiministeren oppsummerte møtet med lokalbefolkninga slik:

– Det har vært sterkt å høre historien til de som opplevde skredet på nært hold. Nå må vi jobbe for å bedre både varslingssystem og skredsikring. I tillegg må vi se på hvordan vi kan få etablert nye boligområder som ikke er rasutsatt, sier Amundsen.

– Det er åpenbart at det trengs nye boligområder her, kanskje kan det skje ting allerede et år fram i tid, sier Søviknes.