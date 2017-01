Millioner til sykkelløp – «smuler» til maraton

– Skjevfordeling, mener maratonsjef Nils I. Hætta.

– Arrangementene til stiftelsen Midnight Sun Maraton er faste årlige arrangement som bidrar til profilering av Tromsø, Nord-Norge og Norge. Våre idrettsarrangementer er atskillig større i forhold til deltakertall, sier han til NRK Troms.

Leder for stiftelsen Midnight Sun Maraton i Tromsø mener Tromsø kommune skjevfordeler penger til idrettsarrangementer. Foto: Gunnar Grindstein / NRK

4. januar ble årets sykkelritt presentert. Rittet går over fire etapper og starter på Andørja 10. august. Den siste etappen vil ifølge arrangøren bli årets mest spektakulære etappe, der både start og målgang er i Tromsø by.

Traseen går langs sørsiden av Kvaløya til Brensholmen og derfra tilbake til byen via Kattfjordeidet. Totalt er etappen og på drøye 16 mil.

TV-bildene vil bli spektakulære, men for Tromsø kommune innebærer det tilrettelegging for 6,4 millioner kroner.

Årets utgave av Arctic Race of Norway går stort sett for seg i Troms. Det koster besøkskommunene store summer. Foto: Arctic Race of Norway

Lederen i Midnight Sun Maraton stiller seg undrende til det han mener er en skjevfordeling av støtte.

Maratonarrangementene får til sammen bare 150 000 kroner årlig. Gruppeleder i Tromsø Arbeiderparti, Jarle Heitmann sier han forstår Hætta:

– Det er klart at MSM har mye av den samme argumentasjonen for Arctic Race of Norway, når det gjelder det å tiltrekke seg turisme og løpere. Slike typer arrangementer må vi forsøke å understøtte så godt vi kan. Så en dialog om hva Tromsø kommune kan bidra med, må vi ønske velkommen, sier han.