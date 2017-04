Meteorologen: – Nå må du huske å se opp

– Det er absolutt fare for takras nå som det blir mildvær og regn, sier vakthavende meteorolog ved Vervarslinga for Nord-Norge Trond Lien.

Det går mot mildvær i Nord-Norge. Vinden øker på utover dagen, og mildværet dras gradvis inn over landsdelen. Takras-faren er høy i Nordland og Troms utover ettermiddagen og kvelden.

– Man bør være obs. Spesielt gårdeiere, sier Lien.

Politiet: Huseiers ansvar

Politiet sier at de ikke er i tvil om at det er høy fare for takras. Operasjonsleder ved Troms politidistrikt Steinar Gudmundsen sier at det er viktig at folk rensker takene og får ned is og snø slik at det ikke faller ned og skader folk:

– Dette er huseierne sitt ansvar. Om man av en eller annen grunn ikke får ryddet takene sine, må man i hvert fall sette opp sperrebånd slik at folk ikke går under der det er fare for takras, sier han.

NVE varsler også økt snøskredfare i Troms, og de justerer faregraden fra BETYDELIG til STOR. Se varsom.no for mer informasjon.