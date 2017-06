Mener vi mangler kontroll når pasienter låses inne

I Norge kan pasienter skjermes dersom de er en fare for seg selv eller andre, eller begrunnet som et behandlingstiltak. Skjerming defineres ikke som tvang i Norge, men det må fattes et vedtak dersom man sitter over 12 eller 24 timer. Etter loven skal ikke døren være låst eller sperret, og det skal være personell til stede i rommet under skjermingen. Et skjermingsvedtak gjelder i 14 dager. (kilder: Lovdata, Marius Storvik, Helsedirektoratet)