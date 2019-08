MDG-politiker tok tog og buss til Nord-Norge: – Urealistisk at andre skal gjøre det samme

– Det var en fin tur, med fin utsikt man ikke får i fly. Men selvsagt, det er urealistisk at folk skal gjøre dette i sin hverdag, sier talsperson for Grønn Ungdom Hulda Holtvedt

Reisen fra Oslo til Tromsø kostet partiet omtrent 2000 kroner for én vei. Dette tilsvarer det en tur/retur-billett med fly til Tromsø ofte koster.

– Det er dyrt, sier Holtvedt

Hun mener den krunglete reiseveien er et eksempel på behovet for en jernbaneutbygging i Nord-Norge – som mandag kveld også var tema på under den direktesendte valgdebatten fra studenthuset Driv i Tromsø. Debatten var i regi av NRK og DebutUKA.

SKAMDEBATT: Sandra Borch (Sp) og Hulda Holdvedt (MDG) under kveldens debatt i Tromsø. Foto: NRK

– Lett for deg!

Holtvedt sier hun sitter i fly med jevne mellomrom. Sist var en gang tidligere i år. Likevel mener hun man bør bruke andre transportmidler om man kan.

– Alle har et personlig ansvar for å kutte klimagassutslipp når de kan, og denne gangen hadde jeg mulighet til det, sier hun.

Under kveldens debatt fikk hun kraftig motbør av Senterpartiets Sandra Borch, blant annet om Miljøpartiet de Grønnes forslag om en kvote på to flyreiser i året per innbygger.

Borch tok også opp reisemetoden Holdvedt valgte for å komme seg til debattmøtet i Tromsø.

– Det er ganske lett for en heltidspolitiker fra MDG i Oslo å bruke dette som et valgkampstunt, å reise til Nord-Norge på denne måten. Dette er ikke hverdagen til folk i Nord-Norge. Hverdagen er at vi er avhengig av flyrutene våre, sa Borch.

SE SENDINGA FRA FOLKEMØTET HER:

Folkemøte i Tromsø Du trenger javascript for å se video.

– Størst ansvar i sør

Hulda Holtvedt sa i forkant av debatten at det først og fremst er det hun kaller unødvendige flyreiser, som weekendturer til London, hun mener folk bør kutte.

– I Nord-Norge er man mer avhengig av å bruke fly for å delta i samfunnet og få hverdagen til å gå rundt, enn man er i resten av landet. Da er det desto viktigere at man i resten av landet reduserer flyreisene sine så det blir rom i karbonbudsjettet til at nordlendingene kan fly litt ekstra, sier hun.

– Men alle må redusere flytrafikken om vi skal nå klimamålene våre.

Amundsen: – Ha-ha!

FNYSER AV FLYSKAM: Per-Willy Amundsen (Frp). Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Frps Per-Willy Amundsen, som er på plass under kveldens debatt på Driv, har ikke flyskam. Han flyr jevnlig som stortingsrepresentant, og kunne ikke tenke seg å gjøre som Hulda Holtvedt, å ta tog.

– Ha-ha, overhodet ikke, sier han.

– Disse politikerne fra de såkalte miljøpartiene som har en slik moralistisk tilnærming til vanlige folks valg, vil jeg ta sterkt avstand fra. Det er ren formynderpolitikk i gammel stil, som handler om å styre folk sine liv. I dette tilfelle med skam, sier han.

– Er det ikke bra med litt folkelig engasjement i klimakrisen?

– Det er det selvfølgelig. Folk må velge å engasjere seg i det de måtte ønke. De som ønsker å benytte upraktiske fremkomstmetoder, må gjerne gjøre det.

Har flyskam

Hulda Holtvedt sier at selv om hun flyr i blant, så føler hun flyskam.

– Når folk begynner å føle flyskam så er det ikke fordi noen politikere har pushet det på folk. Flyskam er det folkelige reaksjonen på fraværet av klimapolitikk i Norge.

Holdvedt skal også reise tilbake til Oslo med buss og tog.