MDG på Sommarøy: – Masseturisme klinger dårlig i mine ører

– Hvis du skal selge en Rolls-Royce så må du selge en Rolls-Royce, ikke en Lada. Det er også slik vi må gjøre i norsk reiselivsnæring. Vi må ta vare på Rolls-Roycen vår, som er norsk natur.

Det sier Rasmus Hansson, stortingsrepresentant for MDG, som i dag startet årets valgkamp i idylliske omgivelser på Sommarøy i Tromsø kommune. Med seg har han førstekandidat for MDG Troms, Mikal Nerberg.

Sommarøy er et lite lokalsamfunn der reiselivsnæringen er i kraftig vekst.

Fjellfører fra Lyngen

Nerberg har siden 2002 jobbet som fjellfører i Lyngen. Denne jobben beskriver han som en av de viktigste grunnene til at han har engasjert seg i politikken.

– I jobben min som fjellfører ser jeg helt direkte konsekvenser av hva som kan ramme min jobb og lokalsamfunnene, hvis ikke vi tar tak, og gjør noe med klimasaken.

Derfor er han kritisk til reiselivsmeldingen fra Regjeringen, der det foreslås en voldsom økning og satsing på masseturisme.

– Det klinger dårlig i mine ører som jobber med en mer småskala kvalitetsorientert turisme.

Veiskille

Nerberg poengterer at vi har uante muligheter når det gjelder reiselivsnæringen i Nord-Norge. Disse mulighetene mener han vi går glipp av dersom vi tar inn for mange turister for fort, uten at det finnes apparater til å ta vare på dem. Han frykter dette vil ramme naturen, som er selve produktet i reiselivet.

– Regjeringen ønsker å satse på masseturisme, og dette ser jeg ikke som forenlig med klimasaken. Vi står overfor et veiskille.

Direktør Bengt Larsen ved Sommarøy Arctic Hotell syns det er bra at det vil tas vare på naturen. Foto: Sveinung Åsali / NRK

Nerberg og Hansson møter NRK på Sommarøy Arctic Hotell. Der møter vi også Bengt Larsen, direktør for hotellet.

Han mener det er positivt at det skal satses på norsk natur.

– Vi er avhengig av naturen, og vi er avhengig av at det er rent. Det er viktig at vi tilrettelegger for vedlikehold av naturen, sier Larsen.

Han mener det viktige i en politikk som skal ta vare på turismen og naturen, er at det finnes gode rammer for det de holder på med i turistnæringa.

– Vi må få hjelp til å ta vare på naturen og områdene vi bor i. Vi er bare 40 ansatte her.