Mathias ble beste skårunge

Etter at Nina Bull-Engelstad røk ut i semifinalen, sto det mellom Mathias Hole Svoren, Harald Sakarias Brøvik Hansen og Ole Stavdal Vikenes i finalen av NRKs fiskereality. 12 var blitt til tre, tre gode kompiser som nå skulle gjøre opp seg imellom.

Mathias Hole Svoren (f.v.), Ole Stavdal Vikenes og Harald Sakarias Brøvik Hansen klar for finale. Foto: NRK

I første del av finalen skulle Mathias, Harald og Ole ut på havet i hver sin båt. Oppgaven var å fange mest fisk i løpet av tre timer, men denne gangen fikk ikke skårungene hjelp fra skipperne. De skulle selv bestemme hvor båtene skulle gå, og finalistene ble plassert i båter - og med skippere - de ikke hadde jobbet med før.

Fikk skrei på 26 kilo

Harald fikk over 94 kilo på juksa. Mathias fikk 44 kilo, blant annet en megatorsk på 26 kilo. Ole fikk ikke fisk i det hele tatt, og fikk dermed ikke være med til den siste delen av finalen.

I første del av finalen fikk Mathias ordentlig napp.

– Jeg gambla og dro til et annet sted enn de to andre, men det gikk dessverre ikke, sa Ole, som dermed ikke fikk være med videre i finalen.

I siste del av finalen skulle Harald og Mathias gjennom ei hinderløype som besto av roing, sløying av fisk, sperring og henging i hesje, skjæring av fisketunger, og til slutt knyting av tau.

Nok en gang viste Mathias seg som en mester i å henge fisk på hjell. Foto: Jørn Resvoll / NRK

Rodde seg bort

Mathias kom dårlig ut i ro-delen, og holdt på å kjøre rett på brannmannskapet som lå i en redningsbåt og passa på. Men sakte men sikkert tok Mathias innpå Harald.

Da fiskesløyinga var ferdig lå de likt, og da fisken skulle henges på hjell viste Mathias nok en gang at han er sterkest. Tungeskjæring gikk som en lek, det samme gjorde knutene, og til slutt kunne forhåndsfavoritten fra Hakadal spasere over målstreken med armene hevet over hodet. Han ble den beste skårungen, og fikk et reisegavekort i premie.

Mathias går først i mål, og vinner «Skårungen».

– Det er en ubeskrivelig følelse å bli den beste skårungen. Jeg så seieren ryke da jeg rodde meg bort i starten av finalen. Det har vært en helt rå reise, og jeg har delt den med Harald hele veien.

Harald Sakarias Brøvik Hansen mente Mathias Hole Svoren vant fortjent. Foto: NRK

De to har blitt gode kompiser, og hadde hele tida som mål å stå i finalen sammen.

Nærmere forhold til havet

– Den beste vant til slutt, jeg unner Mathias dette. Han har vært helt rå hele veien. Han kan ikke ro, men bortsett fra det har han vært god til det meste.

– Jeg har fått et enda nærmere forhold til havet, jeg kjenner det på en ny måte, og har fått prøvd mange måter å fiske på. Og så har jeg skjønt hvor viktig Lofotfisket har vært for landet, forteller Harald.