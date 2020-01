Markering mot selvmord flere steder i landet

Flere hundre personer har meldt seg på, og 1500 andre vist interesse for arrangementet #ingenflereåmiste, som er lagt ut på Facebook.

Flere skal holde appeller under markeringen. Blant annet jenter fra det såkalte instagram-nettverket, pårørende, Tale Maria Krohn Engvik, også kjent som Helsesista, og organisasjonen Leve. Kirkens SOS deltar også på arrangementet.

Ingebjørg Blindheim har fulgt med på selvmordsnettverket på Instagram, og holdt appell under markeringen i Oslo. Foto: Patrick da Silva Sæther / NRK

Markering i Tromsø

Parallelt med markeringen i Oslo, arrangeres det fakkeltog mot selvmord i Tromsø. Også der starter toget klokken 18:00 med musikk og appeller på Stortorget før det går videre over Tromsøbrua til Ishavskatedralen. Markeringen i Tromsø er initiert av Tone Tingvoll, som selv mistet sønnen sin til selvmord for ett år siden.

– Jeg er så glad for at dere stiller opp for hverandre, at vi kan møtes og få den naturlige åpenheten vi trenger for å støtte hverandre, sa Tingvoll under åpningen av markeringen i Tromsø.

Fra markeringen i Tromsø. Foto: Rune N. Andreassen / NRK

Fakkeltoget i Tromsø Ekspandér faktaboks Oppstart på Stortorget klokken 18.00. onsdag 8. januar.

Appeller av: Tone Tingvoll. Gry Heggås Jensen, leder i Kirkens SOS i Nord-Hålogaland Ann-Peggy Nordberg, terapeut og forfatter. Gunhild Johansen (SV), leder for helse- og velferdsutvalget i Tromsø kommune. Biskop Olav Øygard.

Fakkeltog over Tromsøbrua, til Ishavskatedralen.

674 mennesker tok sitt eget liv i Norge i 2018. Det er rundt seks ganger flere enn de som døde i trafikken.

I nyttårstalen sa statsminister Erna Solberg at regjeringen nå vil kartlegge årsaken til økningen i psykiske helseutfordringer blant unge. I talen sa også statsministeren at de i 2020 vil pålegge alle kommuner å ha et psykologtilbud.