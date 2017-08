Mark Cavendish påmeldt Arctic Race

Det var TV 2 som først meldte om saken:

Knut-Eirik Dybdahl, daglig leder i Arctic Race, bekrefter at Cavendish er påmeldt.

– Han er skrevet opp laglista til laget hans, Dimension Data. Men vi vet ikke hvem som kommer før de kommer. Han står på lista, og vi er ganske sikker på at han kommer i år, men vi tar alltid et forbehold, for eksempel med tanke på skader, sier han til NRK.

Har vært skadet

Spurtkanonen Cavendish, en av verdens beste syklister, har vært ute med skade en stund. Rehabiliteringsprosessen har gått raskere enn først antatt for 32-åringen, som vil tilbake på sykkelsetet med en gang, skriver TV 2.

– Vi vet at han har vært gjennom en påkjenning etter krasjen i Tour de France, men det er meldt at han er tilbake og ønsker å begynne og sykle mot høsten som kommer. Laget har troa på at om alt går som det skal gå, så vil han komme, sier han.

Arctic Race er forsiktige med å love noe før lagene er på plass, i tilfelle skader eller andre hindringer dukker opp.

Kristoff kommer også

Arctic Race of Norway er et norsk etapperitt i landeveissykling. I år holdes det fra 10. til 13. august i Nordland og Troms.

Også syklist Alexander Kristoff kommer til rittet.

– Han vil nok helt klart være med og kjempe helt i toppen i årets utgave av Arctic Race, sier Dybdahl.