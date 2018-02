Mariann vil ta verden med lokal mat – fjerner leddet mellom bonden og kunden

«UREIST»: Trond Dahle, daglig leder Restaurant De 4 Roser i Harstad, er en av mange som etterlyser lokalprodusert mat til finere retter. Helst vil han ha ureist mat og hilser den nye digitale markedsplassen velkommen. Foto: Nils Mehren / NRK

– Vi fikk ideen på næringslivskonferanse. Og etter at vi har snakket med mange av restaurantene i Harstad, så ser vi at lokal mat er ei utfordring alle har, sier gründer Mariann Solaas.

Hun får støtte fra daglig leder av restauranten De 4 Roser i Harstad Trond Dahle.

– Lokal mat er en utfordring, spesielt her oppe i nord. Det er veldig få som leverer, og det er veldig få som tilbyr oss varene sine. At noen setter i gang et prosjekt for å samle det, og prøve å få tak i produsenter, er helt fabelaktig, sier han.

Gründeres visjon er ikke liten:

– Vi skal bli internasjonal til slutt. Det vil fungere lokalt der produsentene er, i likhet med her. Dette er noe jeg tror kan fungere i hele verden, sier Solaas.

ÅTTE BØNDER: Det er blitt inngått avtale med åtte bønder i Kvæfjord om prosjektet. Foto: Nils Mehren / NRK

Alt spiselig

Solaas har utviklet en egen app og et eget nettsted som skal pare lokale matprodusenter og matkreatører i den andre enden.

– Nå har vi i første omgang utviklet en testløsning for å kunne bevise konseptet, at det fungerer og at det er betalingsvilje i markedet.

Praktisk – og kort forklart – fungerer det slik:

HAR FORVENTNINGER: Ellen Eliseussen er prosjektleder for åtte bønder Kvæfjord som er med i forsøksordninga. Foto: Nils Mehren / NRK

– Bonden melder inn til oss, vi legger det ut i butikken. Restauranter og privatpersoner handler der, forklarer Solaas.

– Vi ser for oss alt som kan spises, som er produsert, plukket og fisket lokalt. Kjøtt, fisk, urter, bær, sopp og grønnsaker.

Solaas forteller at logistikk dog er en utfordring:

– Hverken bønder eller restauranter har tid til å kjøre og frakte varene. Logistikken har vi ikke helt på plass ennå.

Men det kommer. Og det er det også de som driver restauranter ønsker. Det vil spare dem for tid.

– Det er nok lurt å ha en bringetjeneste. Det er klart, blir det såkalte «pick up points» der vi skal dra ut et sted og hente, så er vi nesten like langt, sier restaurantsjef Trond Dahle.

SPENT: Potetbonde i Kvæfjord Johan Helge Elde er med i forsøksordninga og lever uvanlige potetsorter til restaurantene i Harstad. Foto: Nils Mehren / NRK

En trend

Ellen Eliseussen er prosjektleder nettverket Kvæfjord matkultur som består av åtte bønder i kommunen som søker andre bein å stå på. Hun har tro på tiltaket til gründeren

– Jeg forventer at vi får en god test på noe som kan bli et godt og varig salgs- og distribusjonsnettverk, for dem som driver med lokal mat.

Foodspot, som nettsiden kalles, har i første omgang avtale med åtte bønder i Kvæfjord. En av dem, Johan Helge Elde, håper dette kan bli et varig tilbud:

– Vi tror jo at omsetningen av lokal mat er en trend i tiden, så vi tror dette vil være med å øke omsetningen.