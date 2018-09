Mann tatt av snøskred: Alvorlig skadet

Mannen ble delvis begravd og ble sittende fast i snømassene. Han meldte selv fra til nødetatene og ble lokalisert og hentet av et ambulansehelikopter. Det var dårlig vær i området og ambulansehelikopteret returnerte sykehuset like før klokken 18:00. Etter en time og et kvarter.

Røde Kors rykket ut med mellom 12 og 14 redningsmenn, skriver Nordlys.

– Vi skulle være i backup, i tilfelle mannen ikke kunne hentes ut med helikopter, sier Tor André Skjelbakken i Røde Kors, til avisa.

Han kan ikke huske å ha opplevd å ha rykket ut til snøskred så tidlig i sesongen.

– Det er ikke ofte det skjer at folk blir tatt av snøskred så tidlig på året men jeg er ikke overrasket.

Kan være en vekker

Det sier snøskredekspert og ivrig skikjører, Espen Nordahl i Tromsø.

Snøskredekspert Espen Nordahl sier han ikke er overrasket over at det har gått snøskred så tidlig. Foto: Privat / Privat

Han mener man ikke er like oppmerksom på at det kan gå skred så tidlig på året.

– Det går mye på den mentale biten, folk tenker ikke over at det kan gå skred så tidlig, man er i høstmodus og går på beina. Men det bør være en vekker for mange.

Er det en vekker for deg?

Nei, egentlig ikke. Jeg har sett at det er kommet ganske mye snø i fjellene og jeg tenkte på faren da jeg stod med kaffekoppen i morges og så opp på Tromsdalstinden.