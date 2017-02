Mann siktet etter drap i Harstad – nabo i skokk

Ørjan Munkvold, ved politiet i Harstad. Foto: Martin Mortensen / NRK

NRK oppdaterer saken!

SISTE: Mannen i 30-årene som er pågrepet etter at en kvinne er funnet død i Harstad i Troms, er siktet for grov kroppsskade med døden til følge.

Det opplyser politiet til NRK like før klokken 10.30 fredag formiddag.

Siktelsen kan bli utvidet til drap. Offeret er en kvinne i 60-årene, og politiet kan bekrefte at det er en relasjon mellom offeret og antatt gjerningsmann.

Politiet opplyser samtidig at mannen blir framstilt for varetektsfengsling i løpet av dagen, og har fått oppnevnt en forsvarer.

Politiet: Så ut som drap

Politiets operasjonssentral ble klokken 23.07 i går kveld, torsdag, varslet av AMK om en hendelse i en privatbolig i Harstad i Troms.

Ørjan Munkvold, fungerende regionleder for politiet i Harstad, forteller at da politiet ankom stedet sammen med ambulansepersonell ble det raskt konstatert at en kvinnen var død.

– På åstedet så det ut som et drap, forteller han.

Den antatte gjerningsmannen befant seg i boligen, og ble pågrepet uten dramatikk.

Har bedt om bistand fra Kripos

Politiet forteller at de etterforsker saken, og det har natt til fredag gjennomført flere vitneavhør. Politiets kriminaltekniker har gjort innledende undersøkelser på stedet og vi har bedt om teknisk bistand fra Kripos.

– Ut fra de undersøkelsene som er gjort på åstedet tyder det på at dette er et drap, sier Munkvold.

Nabo: – Sjokk

Av hensyn til etterforskningen kan ikke politiet gi nærmere opplysninger om hvordan drapet har skjedd.

En av de nærmeste naboene beskriver det hele som et sjokk:

– Det er slike ting man ikke tror skal skje. Dette er et stille og rolig område, sier hun.

Tas hånd om av kriseteam

Politiet har sperret av åstedet og fortsetter etterforskningen for å klarlegge hendelsesforløpet.

Det befant seg flere personer i huset, men disse skal ikke ha vært vitner til hendelsen.

Disse og øvrige pårørende blir ivaretatt av Harstad kommunes kriseteam, skriver politiet.

Den siktede var før klokken 08 fredag ikke avhørt og ble da tatt hånd om av helsevesen.