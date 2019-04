Mann omkom etter snøskred i Lyngen

Vedkommende er blitt fraktet til universitetssykehuset i Tromsø. Resten av turfølget blir nå ivaretatt av kriseteamet i Lyngen kommune.

Mannen ble funnet ved hjelp av sende- og mottakerutstyr, men livet hans sto ikke til å redde.

Foto: Pål Hansen / NRK

Turfølge på fire personer

Det var like før klokken 13 politiet fikk melding om at en person hadde falt ned fra Sultinden i Lyngen. Det var en annen person i turfølget som varslet om hendelsen. Det er fortsatt uklart hvor langt vedkommende falt.

– De andre i turfølget er nå på tur ned fra fjellet. Vi har varslet Lyngen kommune, som har et kriseteam som skal ta hånd om dem, sier Lars Meland, oppdragsleder i Troms politidistrikt.

Politiet er sikre på at det ikke er flere som har falt ned fra fjellet som følge av skavelbruddet.

– Er det lokale skiløpere det er snakk om her?

– Vi ønsker ikke å gå ut med noe som kan knytte dem til et bestemt geografisk område.

To helikopter, blant annet et Sea King-helikopter fra Banak i Finnmark, og frivillige mannskaper fra Røde Kors deltok i redningsaksjonen.

ARKIVBILDE: Sultinden i Lyngen i Nord-Troms. Foto: Kent-Hugo Norheim

Svært populært turområde

Sultinden er et 1083 meter høyt fjell i Lyngen kommune i Nord-Troms. Lyngen er et svært populært område for skikjører fra både inn- og utland. Det er for øyeblikket moderat snøskredfare i området, melder varslingstjenesten, varsom.no.

Totalt 11 personer har nå omkommet i snøskred så langt denne vinteren.

Det gjør skredvinteren 2018/19 til den dødeligste på fem år.

Her er en tredimensjonal visualisering av Sultinden: