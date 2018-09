Mann i 70-årene siktet for overgrep mot minst ti unge

Saken startet ifølge Harstad Tidende med en politianmeldelse i 2016. Siden har politiet kommet i kontakt med over 10 fornærmede i saken.

Ofrene er ifølge avisen i aldersgruppen 12 til 18 år. Alle forholdene ligger noe tilbake i tid.

NRK har vært i kontakt med den siktede mannens forsvarer Rune Stenstrøm. Han sier han har ingen kommentar til saken på nåværende tidspunkt.

Leder for etterforskningsseksjonen ved Harstad politistasjonsdistrikt, Morten Hole, opplyser til NRK at det ikke blir varetektsfengsling av den siktede mannen.

Til Harstad Tidende sier Hole at politiet i Harstad ikke har hatt overgrepssaker som har vært så omfattende som denne.

Politiet oppfordrer nå fornærmede som hittil ikke har sagt noe, om å ta kontakt med politiet.

Saken er ferdig etterforsket og skal etter hvert sendes til statsadvokaten, som skal ta stilling til om mannen tiltales eller ikke.

Kontakt med nabokommune om overgrepssaker

– Vi har satt i gang tiltak for å være beredt på å ta imot de som ønsker og trenger det i forbindelse med at denne saken nå legges på bordet, sier ordfører i Harstad, Marianne Bremnes til NRK.

Ordfører i Harstad, Marianne Bremnes forteller at kommunen har egen beredskap for å håndtere denne saken. Foto: Nils Mehren / NRK

Onsdag melder Harstad kommune på sine hjemmesider at de har utvidet åpningstiden ved Støttesenteret mot incest og seksuelle overgrep, som følge av at saken ble kjent tirsdag.

Også helsesøstre og psykologer i kommunen er i beredskap.



«Erfaringer fra andre kommuner viser at det kan være personer som ønsker kontakt med helsepersonell når overgrepssaker kommer opp», skriver kommunen.



Tidligere i år ble det kjent at en mann i nabokommunen Tjeldsund er siktet for overgrep mot 40 personer. Ordfører i Harstad, Marianne Bremnes, sier de har vært i kontakt med ordføreren der.

– Det er naturlig at vi har en dialog om dette. Det er helt forferdelig med disse sakene som stadig dukker opp. Nå er det slik at foreløpig er en person siktet, ikke dømt, men å se at disse sakene kommer på bordet er skremmende. Men samtidig er det kanskje også bra, at det viser at det er mer åpenhet nå enn tidligere.

Bremnes sier til NRK at de er i kontakt med politiet, og at hun oppfordrer folk som trenger hjelp til å ta kontakt med både politi og kommunen.

Rød tråd i fremgangsmåten

Siktede ble ifølge avisen på tidlig 90-tallet dømt for utuktig omgang med en gutt under 16 år.

I den ferske siktelsen skal mannen ha brukt stort sett samme fremgangsmåte for å komme i kontakt med guttene.

– Han har bedt om råd og hjelp til alt fra å reparere datamaskiner til å bære esker fra boden. Slik opparbeidet han seg et tillitsforhold til guttene, sier Hole til Harstad Tidende.

En gutt avisen har vært i kontakt med, sier han ble invitert inn i leiligheten og bydd på brus og øl før siktede deretter satte på en pornofilm.