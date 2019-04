Mann i 50-årene omkom etter snøskred i Lyngen

Mannen er fra Troms, og er blitt fraktet til universitetssykehuset i Tromsø. Resten av turfølget blir nå ivaretatt av kriseteamet i Lyngen kommune.

Mannen falt ned fra Sultinden i Lyngen da en snøskavl løsnet, noe som trolig utløste snøskredet. Mannen ble funnet ved hjelp av sende- og mottakerutstyr, men livet hans sto ikke til å redde.

Foto: Pål Hansen / NRK

Turfølge på fire personer

Det var like før klokken 13 politiet fikk melding om at en person hadde falt ned fra Sultinden i Lyngen. Det var en annen person i turfølget som varslet om hendelsen. Det er fortsatt uklart hvor langt vedkommende falt.

– Det har vært en veldig dramatisk hendelse for alle i turfølget. Dette er noe som preger dem sterkt, sier politiets innsatsleder på stedet, Gaute Østeggen.

– Det har vært en veldig dramatisk hendelse for alle i turfølget, sier innsatsleder Gaute Østeggen. Foto: Fabian Ubeda / NRK

Politiet er sikre på at det ikke er flere som har falt ned fra fjellet som følge av skavelbruddet.

Lyngen kommune har opprettet et kriseteam som nå tar hånd om resten av turfølget. To helikopter, blant annet et Sea King-helikopter fra Banak i Finnmark, og frivillige mannskaper fra Røde Kors deltok i redningsaksjonen.

ARKIVBILDE: Sultinden i Lyngen i Nord-Troms. Foto: Kent-Hugo Norheim

Svært populært turområde

Sultinden er et 1083 meter høyt fjell i Lyngen kommune i Nord-Troms. Lyngen er et svært populært område for skikjører fra både inn- og utland. Det er for øyeblikket moderat snøskredfare i området, melder varslingstjenesten, varsom.no.

Politiet oppfordrer folk til å ta nødvendige forholdsregler.

– Vi har fantastisk natur i Troms, få folk må jo benytte seg av naturen, men jeg håper alle som er ute på tur tar nødvendige forholdsregler og er forsiktige, sier Østeggen.

Totalt 11 personer har nå omkommet i snøskred så langt denne vinteren.

Det gjør skredvinteren 2018/19 til den dødeligste på fem år.

Her er en tredimensjonal visualisering av Sultinden: