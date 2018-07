Mann i 40-årene moderat skadd etter angrep av isbjørn

Hovedredningssentralen i Nord-Norge fikk lørdag morgen klokken 09.19 melding om at en person var blitt skadet av isbjørn på Sjuøyane, som ligger nord på Svalbard.

En mann i 40-årene fra Tyskland ble skadet. Han ble først behandlet ombord på cruisefartøyet, hvor han er ansatt, før han senere ble fraktet til sykehuset i Longyearbyen for videre behandling.

– Den skadde er stabil, og er moderat skadd. Han blir fraktet videre til Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø for videre behandling, opplyser pressevakt ved UNN, Jørn Resvoll til NRK.

Den skadde ankom Longyearbyen sykehus like før klokken halv to lørdag.

Etterforsker saken

Like etter klokken 14.00 lørdag ettermiddag kunne ikke stabssjef Ole Jakob Malmo hos Sysselmannen på Svalbard gi NRK noen konkrete opplysninger om hendelsen.

– Vårt personell er på stedet, og har startet etterforskning. De er på vei inn i et spor av etterforskningen, men utover det er det ingen flere detaljer rundt ulykken, sier Malmo.

Cruisefartøy på ekspedisjon

Mannen ble angrepet da han var i land sammen med en gruppe cruiseturister på Sjuøyene, nord på Svalbard. Det var cruisefartøyet som meldte ifra om hendelsen.

Isbjørnen ble skutt og drept på stedet, og den skadde ble ført tilbake til cruisefartøyet. Der mottok personen behandling, og tilstanden ble lørdag formiddag beskrevet som stabil.

Redningsleder i HRS Nord-Norge, Rune Danielsen informerte om at et redningshelikopter var på vei fra Longyearbyen.

– Turen tar rundt én og en halv time, sier Danielsen.

Tysk turoperatør

Ifølge Svalbardposten var det en gruppe fra det Bahamas-registrerte ekspedisjonscruiset MS «Bremen» som gikk i land.

Cruiset drives av den tyske operatøren Hapag-Lloyd Cruises.

De var lenge uvisst om personen var en del av besetningen eller om det var en turist.

Ifølge Danielsen koordinerte HRS hendelsen frem til pasienten brakt til Longyearbyen. Sysselmannen tok seg til stedet ved helikopter for å etterforske saken.

Ifølge HRS skal det være en person fra det Bahamas-registrerte ekspedisjonscruiset MS «Bremen» som gikk i land og ble angrepet av isbjørn Foto: Hapag-Lloyd Cruises / Pressefoto

Svært uheldig

Reiselivssjef Ronny Brunvoll i Visit Svalbard forteller til NRK at den nevnte turoperatøren er en operatør som i lengre tid har bedrevet turisme rundt Svalbard, og som dermed har lov til å seile i området.

Reiselivssjef på Svalbard, Ronny Brunvoll. Foto: Rune N. Andreassen / NRK

Han forklarer at det er svært vanlig å gå i land på øygruppene utenfor Svalbard, men vet for lite om å gå i land på det aktuelle stedet. Brunvoll ønsker ikke å spekulere i hendelsesforløpet for lørdagens ulykke, men synes at situasjonen er svært uheldig.

– Det er uhyre sjeldent at det skjer, men når det skjer er det veldig trist. Det fører med seg mye negativ oppmerksomhet, og det siste vi vil er at isbjørnen og dyrelivet skal bli forstyrret, aggressiv og skutt. Isbjørn er et uforutsigbart dyr, og terrenget kan være særdeles uoversiktlig, sier Brunvoll.

Reiselivssjefen sier at alle operatører må følge et veldig strengt regelverk for å oppholde seg i området.

– De som bedriver ekspedisjonsturisme er pålagt å følge regelverket. Retningslinjene forteller tydelig hvordan en skal oppføre seg, og forholde seg til områdene på. Noen tråkker dessverre over, og det skjer feil. Det vil det også skje feil fremover, sier han.