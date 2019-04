Mann i 20-årene omkom etter snøskred i Troms

– Han har fått behandling i hele natt, men han døde dessverre på sykehuset i morges, bekrefter pressevakt ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Jørn Resvoll. Pårørende er varslet.

Mannen ble funnet av lavinehund mandag kveld etter å ha ligget nedgravd i snøen i over to timer. Han var et del av et følge på fire skuterførere. De var på tur på Reingjerdfjellet i Øverbygd, på grensen mellom Balsfjord og Målselv kommune.

De tre andre skuterførerne skal være i god behold. De har forklart til politiet at de så mannen bli tatt av skredet.

Totalt 10 personer har omkommet i snøskred så langt denne vinteren. Det gjør skredvinteren 2018/19 til den dødeligste på fem år.

Storstilt leteaksjon

Politiet ble varslet om skredet klokken 19.45 mandag kveld.

Det ble satt i gang en storstilt leteaksjon med blant annet tre helikoptre, lavinehunder og hjelpemannskaper fra blant annet Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske redningshunder.

Politiet opprettet en base på Øverbygd Helsehus på Holt.

Klokken 22.11 opplyste politiet at den savnede var funnet i snømassene. Tilstanden hans var da uavklart. Mannen ble så fraktet til sykehuset i Tromsø med Sea King-helikopteret fra Banak.

I 1-tiden natt til tirsdag bekreftet pressevakta ved sykehuset at mannens tilstand var kritisk.

Mannskaper fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske redningshunder deltok i letearbeidet mandag kveld. Foto: Terje Andreassen

200 meter bredt skred

Skredet skal ha vært 200 meter bredt og 200 meter langt, og hadde en bruddkant på tre meter.

Det er meldt stor snøskredfare, faregrad fire, i området. Den savnede hadde ikke på seg skredsøker.

Per Åke Heimdal i Bardu Røde Kors var blant mannskapene som ble fløyet inn i skredområdet med helikopter mandag kveld.

– Det var mye løs snø, men vi hadde ikke så lang marsj fra landingsstedet til søkeområdet. Det var et tørt flakskred og forholdsvis lett å grave med spade, sa Heimdal til NRK.

Reingjerdfjellet er en populær destinasjon særlig sommertid, og fjellet regnes som det minste fjellet i Tamokdalen med sine 654 meter over havet. Enkelte deler av fjellet har skal ha svært bratte sider med mer enn 30 graders helling.