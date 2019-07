Mannen ble pågrepet i februar i fjor, og har sittet i varetekt frem til april i år. Kripos har bistått i etterforskningen. De har også koordinert samarbeidet med filippinsk politi.

De gikk nylig til aksjon, og klarte å hente ut barna som skal ha blitt utsatt for overgrepene.

Etter mannen ble sluppet ut fra varetekt har filippinsk politi fortsatt etterforskningene, Politiadvokat Linn Rognli Hansen sier de selv har holdt på med etterforskningen i halvannet år.

– Så har det etter hvert blitt grunnlag for at vi kunne aksjonere der nede, sier Rognli Hansen.

Aksjonen fant sted i byen Taguig City i forrige uke, der ble en mann og en kvinne pågrepet av filippinsk politi.

Rognil Hansen forteller at en fem år gammel jente ble hentet ut.

– Vi vet ikke hva denne aksjonen vil gi vår sak, men vi gleder oss over å ha bidratt til at en fem år gammel jente har blit hentet ut fra overgrep.

Instruerte overgrepene

Nordlys melder at det er takket være opplysninger fra norsk og britisk politi at aksjonen fant sted. Leder for PNP – WCPC, en politienhet som jobber med overgrep mot kvinner og barn, Sheila Portento, sier at de har samarbeidet med dem i to år.

Ifølge politiet har tromsmannen overført flere hundre tusen kroner til de filippinsk aktørene for få dem til å begå overgrepene, på instruks fra ham. Disse overgrepene ble så direktesendt til mannen via nettet.

Politiadvokat Linn Rognli Hansen har jobbet med overgrepssaker hvor overgrepene blir live streamet i to år. Foto: Linda Pedersen / NRK

I følge Rognil Hansen koster et overgrep i Filippinene mellom 200 og 400 kroner, men vil ikke gå inn på hva siktetde har betalt.

– Vi ser det har gått ut betydelige beløp som kan relaters til siktelsen, det betyr ikke at politiet kan føre bevis for at det har forgått så mange overgrep som man kan mistenke, forklarer Rognil Hansen.

Saken mot den siktet Hun sier denne saken kan gå tilbake så langt som til 2013.

Dette er han siktet for Ekspandér faktaboks Brudd på paragraf 195 av straffeloven av 1902 , for å ha medvirket til at noen har hatt seksuell omgang med barn under 14 år, og handlingen er begått på en særlig smertefull eller særlig krenkende måte. Strafferamme er ti år i fengsel.

, for å ha medvirket til at noen har hatt seksuell omgang med barn under 14 år, og handlingen er begått på en særlig smertefull eller særlig krenkende måte. Brudd på den nye straffelovens paragraf 301 , for å ha ha medvirket til at noen har hatt seksuell omgang med barn under 14 år, fått et barn under 14 år til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv, eller foretatt kvalifisert seksuell handling med barn under 14 år. Strafferamme 21 år.

, for å ha ha medvirket til at noen har hatt seksuell omgang med barn under 14 år, fått et barn under 14 år til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv, eller foretatt kvalifisert seksuell handling med barn under 14 år. Brudd på den nye straffelovens paragraf 302 , for å ha hatt seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år eller fått et barn mellom 14 og 16 år til å utføre handlinger som svarte til seksuell omgang med seg selv. Strafferamme seks år.

, for å ha hatt seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år eller fått et barn mellom 14 og 16 år til å utføre handlinger som svarte til seksuell omgang med seg selv. Brudd på den nye straffelovens paragraf 305, for å ha tvunget eller forledet et barn under 16 år til å utvise seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd. Strafferamme ett år.