Mann (36) ble tatt med bioetanol ved brannstedet – varetektsfengslet i tre uker

Mannen i 30-årene er kjent av politiet tidligere, han skal blant annet ha avfyrt en nødrakett i leiligheten han bor i. Også 20. februar i år måtte han møte i retten etter å ha brent bål i Hansjordnesbukta i Tromsø. Ved siden av flere bygninger. Mannen ble frikjent fordi det var tvil om bålet kunne føre til brann i husene.

I 2015 ble han domfelt for å ha fyrt opp et bål ved vareinngangen til Kroken kjøpesenter. Også for få uker siden ble mannen anmeldt for å ha brent papir midt i Tromsø sentrum klokka fem om natten.

Nekter kjennskap til brannen

Mannen nekter fremdeles for å ha noe med brannen i boligkomplekset han er siktet for å ha tent på. 9 personer ble berga ut da brannen ble oppdaget halv tre på natta. Et bare noen uker gammelt barn ble berga ut av huset som brant.

Den siktede innrømmer likevel at han hadde med seg lighter og bioetanol da han ble pågrepet utenfor huset kort tid etter at brannen ble oppdaget. Han har forklart at han bare har tent bål i en kasserolle ved siden av huset som brant. Flere vitner som NRK har snakket med på brannstedet har forklart at de så siktede etter brannen, og at han virket svært interessert i husbrannen. Han skal blant annet ha filmet brannen. Det kommer også frem i kjennelsen fra Nord-Troms tingrett

Kan ha vært psykotisk

Politiet har foretatt en såkalt prejuridisiell undersøkelse av mannen etter pågripelsen, og det kan være mistanke om at mannen er psykotisk. Det skal nå foretas en sakkyndig utredning av siktede.

Politiet har ikke funnet noen relasjon mellom siktede og beboerne i huset som brant.

Fredag var det fengslingsmøte, og mannen ble varetektsfengslet i tre uker. Fordi retten finner det sannsynlig at mannen kan begå lignende handlinger dersom han ikke fengsles.